Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do naszej redakcji

A dostarczył je nam dziś Zbigniew Partyka, drużynowy 54. Stalowowolskiej Drużyny Harcerskiej ZHP im. ppor. Bronisława Kochana. Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi „Światło, które łączy”.

Akcja „Światła Pokoju” z Groty Betlejemskiej zorganizowano po raz pierwszy w 1986 r. w Linz, w Austrii. Jako symbol bożonarodzeniowego orędzia pokoju Światełko dociera do ponad 25 krajów europejskich, w tym także do Polski. Co roku wybrane przez Austriackie Radio i Telewizję dzieci odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia i tu przekazywane mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu europejskich krajów.

Ogień, z Betlejem jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje płomień od słowackich skautów.