Beniamin Zarzeczny zwycięzcą XI Międzynarodowego Turnieju o Puchar Skorpiona.

Bardzo dobrze radzi sobie po przeprowadzce do szkoły do Szczecina bokser Stali Boxing Team Stalowa Wola, Beniamin Zarzeczny. Tegoroczny wicemistrz Polski juniorów młodszych do lat 16 startował w listopadzie w XI Międzynarodowym Turnieju o Puchar Skorpiona. Po raz kolejny zawody rozgrywane w Szczecinie zgromadziły wielu znakomitych zawodników z Niemiec, Dani, Norwegii, Ukrainy, Czech, Rosji, Słowacji i oczywiście Polski, mistrzów swoich krajów, medalistów mistrzostw Europy w kategorii kadetów i juniorów. Łącznie zaprezentowało się w ringu 110 zawodników.

Beniamin Zarzeczny boksował w kategorii kadet do 52 kg. W pierwszej walce pokonał jednogłośnie na punkty Suphajenta Zaky’ego z Niemiec, a w finale Oskara Sadowskiego ze Scorpiona Szczecin 2:1. Ten pojedynek został okrzyknięty najlepszą walką całego turnieju, za co zwycięzca otrzymał pamiątkowy puchar.

Share 0 Share 0 Share