Beniamin Zarzeczny z kolejnym medalem mistrzostw Polski

Od wrześnie ubiegłego roku uczniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczecin i zawodnikiem tamtejszego Skorpiona jest wychowanek Stali Stalowa Wola Boxing Team, Beniamin Zarzeczny. Od początku swojego pobytu w portowym mieście stalowowolanin jest jednym z najlepszych zawodników swojego nowego klubu. Potwierdził to w marcowych 26. Mistrzostwach Polski Juniorów, zdobywając wicemistrzostwo Polski w kategorii wagowej 56 kg.

W pierwszej walce pokonał Macieja Kotlęgę z Boxing Team Chojnice, w ćwierćfinale Dawida Kożyszczaka z Akademii Sportu Jakuba Czaprowicza, w półfinale Fabiana Branieckiego z Zawiszy Bydgoszcz (wszystkie trzy walki wygrywał jednogłośnie na punkty) i dopiero w finale doznał pierwszej porażki, przegrywając z zarejestrowanym do mistrzostw Polski w ostatniej chwili (nie zabraniał tego regulamin…), Ukraińcem Andrijem Shomilovem z RUSHH Kielce 1:4.

W Koninie startował także Dawid Pytlak ze Stali. W eliminacjach już w drugiej rundzie odesłał do narożnika swojego rywala, którym był Konrad Wilk z Global Boxing Tarnów, a w ćwierćfinale przegrał z Marcinem Trzaskalskim z SSW Taurus Goleniów 0:5.

Trenerami Zarzecznego są w Skorpionie Szczecin: Marcin Stankiewicz, Patryk Tkaczyk i Karola Chabros. W Stali przez cały okres trenował u Władysława Wydry, zdobywając z nim przed rokiem wicemistrzostwo Polski juniorów młodszych na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Share 0 Share 0 Share