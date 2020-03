Benek pobił w Wilnie Litwina

Jednogłośnym zwycięstwem na punkty, zakończył się bokserski pojedynek w wadze lekkiej (60 kg) pomiędzy stalowowolaninem, Beniaminem Zarzecznym i reprezentantem Litwy, Einorasem Sinkeviciusem.

Obydwaj pięściarze skrzyżowali rękawice w Wilnie podczas XV memoriału Danasa Poznikasa – litewski bokser walczący dla ZSRR, trzykrotny mistrz Europy i mistrz olimpijski z Meksyku w 1986 roku w wadze półciężkiej. Do rywalizacji przystąpili juniorzy z Litwy, Estonii, Łotwy, Indii, Szkocji, Ukrainy i Polski (6 reprezentantów). Wychowanek Stali Stalowa Wola boxing Team, aktualnie zawodnik Szkoły Mistrzostwa Sportowego Skorpion Szczecin, przeważał w każdej z trzech rund, raz posyłając Litwina na deski. Sędziowie nie mieli żadnych problemów z punktacją, najwyżej zwycięstwo Benka ocenił pan Kumar Rajesh Nayah z Indii 30:24.

Kiedy w Wilnie walczył Beniamin, w posiej Wiśle przygotowywał się do wyjazdu z kadra narodową kadetów na turniej do Botevgradu w Bułgarii, jego młodszy brat, Tobiasz. Niestety, we wtorek usłyszeli, że z powodu koronawirusa, wyjazd został odwołany.

Fot. Lietuvos Bokso Fedracija