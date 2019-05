Benek dla Skorpiona, Tobiasz dla Stali

Podczas II Międzynarodowego Grand Prix o Puchar Skorpiona w Szczecinie w ringu pojawiło się dwóch wychowanków Stali Stalowa Wola Boxing Team, bracia Zarzeczni ze Stalowej Woli; Beniamin i Tobiasz.

Starszy z tej dwójki, bardziej doświadczony i utytułowany Beniamin, walczący od września ubiegłego roku dla swojego nowego klubu, dla szczecińskiego Skorpiona, pokonał w kategorii wagowej 56 kg Piotra Niewiadomskiego z Wisły Kraków 2:1, a reprezentujący Stal Stalowa Wola Boxing Team, młodszy, dopiero rozpoczynający pięściarską karierę, Tobiasz, przegrał na punkty z Albertem Betka z Zagłębia Konin.

Szczeciński turniej posłużył także jako poligon doświadczalny dla trenera polskiej reprezentacji juniorów, Jerzego Baranieckiego, który włączył go w ramy dwudniowego obozu sportowego kadry narodowej. Ciekawostkę stanowi fakt, iż Beniamin Zarzeczny został powołany na to zgrupowanie do dwóch kategorii wagowych (52 i 56 kg…).

Coraz więcej mówi się także o Kamilu Robótce, kolejnym wychowanku Stali, który wygrywa ostatnio „co leci” w rywalizacji kadetów w wadze 63 kg. W Tarnowie już w II rundzie odesłał do narożnika Oskara Pawłowskiego, a w turnieju eliminacyjnym do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, odniósł bezapelacyjne zwycięstwo nad Patrykiem Soldanem z Gimnasionu Boguchwała i jako jedyny reprezentant Stalowej Woli znalazł się w gronie bokserów z Podkarpacia, którzy rywalizowali o prawo startu w tegorocznej OOM w Krakowie. Tam progi okazały się za wysokie. Mało jeszcze doświadczony zawodnik przegrał jednogłośnie na punkty z Konradem Corą z Akademii Bokserskiej Libiąż.

