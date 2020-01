Benefis Dionizego Garbacza

[Zdjęcia] Dionizy Garbacz, założyciel Wydawnictwa Sztafeta, autor wielu książek historycznych i regionalnych, dziennikarz, redaktor naczelny tygodnika Sztafeta, obchodzi w tym roku swoje 80-te urodziny. Z tej okazji 30 stycznia w Państwowej Szkole Muzycznej w Stalowej Woli, odbył się jubileuszowy benefis.

Dionizy Garbacz jest autorem koncepcji utworzenia spółki Wydawnictwo Sztafeta. Jubilat nie tylko przedstawił koncepcję utworzenia Wydawnictwa, ale też znalazł jego pierwszych udziałowców i w praktyce tworzył struktury nowej firmy. Wydawnictwo Sztafeta sp. z o.o. zarejestrowano 24 kwietnia 1992 r. Pierwszym prezesem zarządu został oczywiście Dionizy Garbacz i kierował Spółką do 2003 roku.

Dzięki jego pracy i kreatywności z firmy wydającej lokalną gazetę, stała się Sztafeta jedną z największych oficyn wydawniczych na Podkarpaciu. Od momentu rejestracji Spółki minęło prawie 28 lat. W tym czasie nakładem Wydawnictwa ukazało się ponad 250 pozycji, z czego około 40 to dzieła naszego ojca-założyciela, Dionizego Garbacza.

Dionizy Garbacz napisał jedyną, jak dotąd, monografię Stalowej Woli, która doczekała się kilku wydań. To on w publikacji o znamiennym tytule „Przechodniu, pochyl czoła” opisał wszystkie upamiętnienia w powiecie stalowowolskim poświęcone pamięci walczącym o Polskę. To dzięki jego badaniom historycznym i publikacjom postaci partyzantów, Żołnierzy Wyklętych z naszych stron, w tym Józefa Zadzierskiego „Wołyniaka” na zawsze zostały utrwalone dla potomnych.

Był twórcą Wydawnictwa, ale nie stworzył go dla siebie. Nakładem Sztafety ukazały się publikacje wielu autorów znanych i cenionych za swój dorobek.

Sztafeta zrealizowała również kilka filmów historycznych i dokumentalnych we współpracy z telewizją Stella według scenariusza i w reżyserii Dionizego Garbacza.

Podczas czwartkowego benefisu jubilat przybliżył zebranym historię swojej ścieżki zawodowej. Opowiedział o swojej działalności dziennikarskiej i wydawniczej. W wystąpieniu nie zabrakło zabawnych anegdot pełnych dystansu do własnej osoby.

Jubilat przyjął życzenia od przedstawicieli samorządów, instytucji i przyjaciół. Nie zabrakło też urodzinowego tortu i występu artystycznego w wykonaniu uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli. Na scenie wystąpili: Daniel Rogowski, Paweł Baran, Grzegorz Wziątka, Maciej Woch, Szymon Froń, Mateusz Garbacz i Bastian Bereżański.