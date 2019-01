Beep Test na dzień dobry. Bramkarzami zajął się Tomasz Wietecha

Przygotowania do wiosennej rundy rozpoczęli piłkarze II-ligowej Stali Stalowa Wola. Pierwsze zajęcia odbywały się na obiektach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. T.Kościuszki. Na dzień dobry trenerzy, Wojciech Fabianowski i Paweł Wtorek, zorganizowali swoim podopiecznym Beep Test. To jeden z popularniejszych testów wytrzymałościowych, który przeważnie wykonuje się na starcie przygotowań do sezonu. Na jego bazie można wyznaczyć wytrzymałość krążeniowo – oddechową poszczególnych zawodników. Główną zaletą testu jest jego prostota. Zawodnicy muszą pokonywać dystans 20 m, tam i z powrotem. Test składa się z 21 poziomów, na które przypada od 7 do 16 odcinków. Każdy poziom trwa niewiele ponad 60 sekund. Tempo biegu na każdym z kolejnych poziomów nieznacznie wzrasta o 0,5 km/h. Na rozpoczęciu testu średnie tempo biegu wynosi 8,5 km/h, a podczas ostatniego poziomu jest już to 18,5 km/h. Najlepszy wynik z wszystkich piłkarzy uzyskał Michał Mistrzyk. Świetnie spisał się także inny wychowanek Stali, który jesienią zadebiutował w seniorskiej drużynie, Filip Szifer. W tym samym czasie na sztucznej murawie trenowali bramkarze. Zajęcia prowadził Tomasz Wietecha, były wieloletni bramkarz Stali, który został włączony do sztabu szkoleniowego.

– Tomek będzie prowadził każdego dnia indywidualne zajęcia z bramkarzami i cieszymy się, że dołączył do nas taki fachowiec, człowiek tak emocjonalnie związany ze Stalą, któremu klub zawdzięcza tak wiele i na pewno na jego przyjściu zyskają nasi młodzi bramkarze – powiedział trener Wojciech Fabianowski.

Wiadomo, że na wiosnę w drużynie Stali nie zobaczymy czterech piłkarzy z dotychczasowej kadry. Wolną rękę w poszukiwaniu klubów dostali: bramkarz Dorian Frątczak, pomocnicy: Tomasz Żyliński, Marcin Dec i Piotr Nowak. W ich miejsce pozyskani zostaną nowi piłkarze.

– Na początku przyszłego tygodnia zaczniemy testowanie nowych zawodników. Nie podaję nazwisk, bo sytuacja jest dynamiczna, a karuzela, na której siedzą piłkarze, którzy chcą grać w Stali jest zajęta do ostatniego miejsca. Tak to jest w przerwie między rundami. Na pewno szaleć nie będziemy, bo ograniczają nas możliwości finansowe – mówił trener Fabianowski.

Stal do wiosennej rundy przygotowywać będzie się na swoich obiektach. Większość zajęć zaplanowano na godzinę 18, bo o tej porze mogą trenować młodzi zawodnicy, uczęszczający do szkoły. Pierwszy sparing Stal zagra 19 stycznia.

