Będzie zmiana organizacji ruchu na ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli

– 21 sierpnia br. (piątek) w godzinach porannych (ok. godz. 8:00) na ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli nastąpi zmiana organizacji ruchu. Ruch pojazdów zostanie skierowany na część nowo wybudowanego ronda i na nowy wiadukt. Co jednak istotne, w związku z tym, że w tym miejscu nadal prowadzone będą prace budowlane, do końca miesiąca czyli przez tydzień, ruch będzie odbywał się tam wahadłowo. Do kierowców apelujemy o szczególną ostrożność i zwracanie uwagi na oznakowanie pionowe i poziome w tym miejscu oraz prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość zwłaszcza w godzinach szczytów komunikacyjnych – informuje Joanna Rarus z rzeszowskiego oddziału GDDKiA.

Na 31 sierpnia br. planowana jest ponowna zmiana organizacji ruchu i wprowadzenie ruchu dwukierunkowego. Wówczas wykonawca przystąpi do dalszych prac w tym rejonie – rozbiórki części objazdu i budowy ronda na obwodnicy. Odcinek (ok. połowa) dotychczasowego objazdu jest bowiem przyszłą łącznicą do nowo budowanej obwodnicy Stalowej Woli i Niska, która umożliwi wjazd z Pysznicy na obwodnicę, jak i zjazd z obwodnicy w kierunku Pysznicy.