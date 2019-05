Będzie druga jezdnia S19 z Sokołowa do Jasionki

Blisko 3 miliony złotych kosztować będzie wykonanie koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji środowiskowej na dobudowę drugiej jezdni S19 od Sokołowa Młp. Północ do Jasionki. Dokumentację w ciągu 18 miesięcy ma przygotować przedsiębiorstwo Mosty Katowice. 15 maja Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą.

– Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie do: wykonania Koncepcji Programowej (KP), wykonania uzupełniającego rozpoznania geologicznego, opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DUŚ), a następnie do uzyskania DUŚ dla rozbudowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ – węzeł Jasionka, tzw. dobudowa drugiej jezdni – wyjaśnia Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. – Opracowane materiały KP oraz uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będą stanowiły materiały niezbędne do kolejnego etapu realizacji, czyli ogłoszenia przetargu w systemie projektuj i buduj na dobudowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S19 na odcinku 15 kilometrów.

Jak podkreśla Wysocki, celem inwestycji jest poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu, poprawa płynności ruchu, zwiększenie przepustowości drogi, ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko oraz rozwój terenów przyległych.