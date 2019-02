Będzie czwarte podejście

Trzeci przetarg na rozbudowę oraz wykonanie robót remontowych budynku byłych warsztatów szkolnych przy ulicy Hutniczej w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego został unieważniony. Powodem takiej decyzji były ceny zaproponowane przez oferentów, które przekraczały budżet tej inwestycji.

– Przygotowujemy się do czwartego przetargu, będziemy optymalizować koszty. Myślę, że pod koniec marca powinniśmy ogłosić czwarty przetarg – mówi Lucyna Mizera, dyrektor Muzeum Regionalnego.

Optymalizację kosztów realizacji tej inwestycji przeprowadzono także przed ogłoszeniem trzeciego przetargu, jednak wprowadzone zmiany okazały się niewystarczające. Teraz firma, która projektowała budynek wskaże gdzie jeszcze można poszukać oszczędności. Przygotowane propozycje muszą uzyskać aprobatę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– Na pewno musimy działać tak, żeby wszystko odbyło się w ramach pozwolenia na budowę, które mamy. Nie możemy doprowadzić do sytuacji kiedy zmiany spowodują, że trzeba będzie starać się o nowe pozwolenie na budowę, bo to przesunęło by realizację o następne trzy miesiące – wyjaśnia Lucyna Mizera.

Planowana inwestycja swym zakresem obejmuje roboty konstrukcyjne i architektoniczne, wykonanie niezbędnych przyłączy i instalacji wewnętrznych. Obiekt, który poddany zostanie modernizacji to zespół dwóch budynków połączonych parterową przewiązką. Obiekt ma dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną.

Przeprowadzenie prac remontowych to pierwsza część tego ogromnego projektu. Drugi etap zadania to budowa ekspozycji, zagospodarowanie terenu, wyposażenie całej infrastruktury usługowej.

– Mamy nadzieję, że ten czwarty przetarg będzie udany – mówi dyrektor Muzeum Regionalnego.

W związku z tym, że już trzykrotnie nie udało się wyłonić wykonawcy tej inwestycji, na ten moment realizacja zadania ma ponad półroczne opóźnienie.