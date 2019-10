Będą zbierać na ratowanie zabytkowych nagrobków

Jak co roku, 1 listopada, na terenie stalowowolskich cmentarzy odbędzie się kwesta na rzecz ratowania nagrobków na rozwadowskiej nekropolii. Zbiórkę organizuje Fundacja „Przywróćmy pamięć”.

Kwesty odbędą się na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli oraz na Cmentarzu Parafialnym w Rozwadowie. Pieniądze będą zbierane 1 listopada od godz. 9 do 16.

– Zbiórki z poprzednich lat pokazały, że odwiedzający obie nekropolie tego dnia bardzo chętnie wspierają akcję wrzucając dobrowolne datki do puszek. Dzięki temu udało się odnowić w ciągu tych lat, 16 zabytkowych nagrobków i pomników z końca XIX wieku oraz początku XX wieku. Wpisano do rejestru zabytków 117 nagrobków znajdujących się na cmentarzu w Rozwadowie. W tym roku, dzięki ubiegłorocznej kweście oraz dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu, a także Gminy Stalowa Wola odnowiono trzy zabytkowe nagrobki. Ponadto z inicjatywy Fundacji, pod koniec ubiegłego roku ustawiono ekspozytory z historią cmentarza wojennego oraz w tym roku przygotowano plan renowacji wojennej nekropolii, do której pozytywnie przychyliły się władze Województwa jak i Urząd Konserwatora. Obecnie pozostała już tylko zgoda właściciela terenu czyli rozwadowskiej Fary aby prace mogły ruszyć pełną parą i również ta wojenna nekropolia powoli podniosła się z zapomnienia – mówi Witold Adamski, prezes Fundacji „Przywróćmy pamięć”.

Przypominamy, że w ubiegłym roku kwestującym udało się zebrać ponad 12 tys. złotych.