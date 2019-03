Barbara Wereda i Karolina Piasecka zagrają w finałach Młodzieżowych Mistrzostw Polski

Barbara Wereda i Karolina Piasecka zagrają w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, które końcem marca odbędą się w Krośnie.! Awans do tej najważniejszej imprezy w tej kategorii wiekowej w Polsce, zawodniczki Gim-Tim 5 Stalowa Wola zapewniły sobie w Głobikowej, gdzie rozegrano mistrzostwa województwa podkarpackiego młodzieżowców.

W grze pojedynczej miejsca pierwsze zajęli: Angelika Janik (KSTS MOSiR Krosno) i Karol Wiśniewski (Strzelec Frysztak). W deblach triumfowali: Angelika Janik i Patrycja Jucha (obydwie KSTS MOSiR Krosno) i Karol Wiśniewski (Strzelec Frysztak) i Hubert Kopczyk (UKS TKKF MOSiR Dukla), natomiast w grze mieszanej mistrzostwo zdobyła para, Karol Wiśniewski i Patrycja Jucha.

Bardzo dobrze w tej mocnej stawce zaprezentowały się dwie zawodniczki UKS Gim-Tim 5 Stalowa Wola: Barbara Wereda i Karolina Piasecka. W turnieju indywidualnym Basia Wereda zajęła trzecie miejsce. Po zwycięstwie ćwierćfinałowym nad swoja koleżanka klubową, Karolina Piasecką 3:2 (10:12, 11:4, 7:11, 13:11, 11:8), w półfinale przegrała z późniejszą Angeliką Janik z Krosna 0:3 (7:11, 6:11, 5:11) i ostatecznie stanęła na trzecim miejscu na podium i odebrała medal brązowy.

W finale gry pojedynczej Angelika Janik pokonała Beatę Daszykowską ze Strażaka Bratkówka 3:2 (11:2, 10:12, 9:11, 11:7, 11:9).

Stalowowolanki bardzo dobrze spisały się w grze podwójnej pań, docierając do finału, w którym uległy krośniankom, Patrycji Jusze i Angelice Janik 0:3 (8:11, 7:11, 5:11).

Trzeci medal dla Gim-Tim 5, zdobyła Karolina Piasecka – w grze mieszanej, wspólnie z Dawidem Pelczarem z AZS Politechnika Rzeszów. W ćwierćfinale pokonali inna parę stalowowolsko-rzeszowską: Barbarę Weredę i Filipa Kociubę 3:1 (11:8, 9:11, 13:11, 11:6), a w półfinale, po niezwykle zaciętym, pięciosetowym pojedynku, ulegli późniejszym mistrzom: Patrycji Jusze z Krosna i Karolowi Wiśniewskiemu z Frysztaka 2:3( 11:9, 5:11, 11:9, 9:11, 8:11) i nasza para musiała zadowolić się „brązem”.

– Karolina przygodę z tenisem stołowym zaczynała w wieku 5 lat, Basia na pierwszym treningu pojawiła się, mając lat 6. Dzisiaj to 20-letnie kobiety, z których jestem bardzo dumna, którym serdecznie gratuluję awansu do finału młodzieżowych mistrzostw Polski – powiedziała trenerka i założyciela Uczniowskiego Klubu Sportowego Gim-Tim 5 Stalowa Wola, Jadwiga Jankiewicz.

Dodajmy, że przez 15 lat reprezentowania Gim-Tim, Basia Wereda i Karolina Piasecka wielokrotnie stawały na podium najważniejszych turniejów wojewódzkich, regionalnych oraz ogólnopolskich. A że stać obie panie na grę na odpowiednio wysokim poziomie i odnoszenie kolejnych sukcesów, więc będziemy czekać na kolejne dobre wieści z pingpongowych aren.

Podczas mistrzostw Podkarpacia w Krośnie opiekę trenerską nad zawodniczkami Gim-Tim 5, sprawował Piotr Kramek.

