Bakterie z grupy coli w wodzie w Zarzeczu

W wodzie podawanej ze stacji uzdatniania wody w Zarzeczu stwierdzono obecność bakterii z grupy coli. Woda nie nadaje się do celów spożywczych – informuje Zbigniew Kuziora, prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego w Nisku i zapewnia, że woda dla mieszkańców przeznaczona do celów spożywczych w ilości ok. 5 litrów na zabudowanie będzie wydawana na parkingu obok szkoły przy ul. Mickiewicza.

Komunikat o obecności bakterii w sieci podano dziś, czyli 26 sierpnia. MZK prowadzi już działania mające na celu wyeliminowanie zanieczyszczenia w wodociągu.

Jednakże obecnie woda nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków, nie może być używana do mycia owoców i warzyw, nie nadaje się też do mycia zębów, przemywania i otwartych zranień. Może być natomiast wykorzystana do celów sanitarnych t.j. WC, prania ubrań oraz do kąpieli, pod warunkiem, że uniknie się jej połykania.