AZS już w pierwszej kwarcie osiągnął cel

Szóstej wygraną z rzędu zanotował w Stalowej Woli U!NB AZS UMCS Lublin. Nasza Stal nie miała w meczu z wiceliderem nic do powiedzenia. Od początku do końca.

Tylko w pierwszych czterech minutach spotkanie miało wyrównany charakter. Po jednym celnym rzucie wolnym Marcina Bandygi, stalowcy wygrywali 9:5. Kolejne minuty należały do zespołu trenera Przemysława Łuszczewskiego, który ostatnie sześć minut pierwszej odsłony, wygrał różnicą 21 „oczek” 31:10. Pierwsze skrzypce grał w tym czasie u „akademików” Bartłomiej Nycz. Oznaczony numerem… zero zawodnik, zdobył w pierwszych dziesięciu minutach meczu 16 pkt. 22-letni niski skrzydłowy trafił cztery „trójki” – z siedmiu, jakie zanotował cały zespół z Lublina w tej części gry.

W drugiej kwarcie gra się wyrównała, ale nadal stroną przeważającą byli przyjezdni. Najwięcej problemów sprawiali Stali wysocy zawodnicy AZS: Wiśniewski i Muda. We dwójkę „zgarnęli” z obu tablic 26 piłek, a więc prawie tyle, co cała nasza drużyna. Stal grała chaotycznie, popełniając błąd za błędem.

To właśnie po wygrani walki o piłkę pod koszem Stali i celnemu rzutowi z obrotu Mudy, rywal uzyskał w drugiej kwarcie ponad 22-punktową przewagę (57:35), którą powiększył w ostatniej odsłonie do 28 pkt. Po akcji Wiśniewskiego lublinianie wygrywali 71:43. Ostatecznie AZS rozgromił Stal w jej hali i zachował pozycję wicelidera. Natomiast dla „Stalówki” była to druga porażka w drugim meczu rozgrywanym w roku 2019.

Stal – U!NB AZS UMCS Lublin 68:91 (19:36, 18:21, 14:17, 17:17)

Stal: Gumiński 12 (1×3), Tabor 12, Łabuda 9 (1×3, 9 zb.), Bandyga 3, Kaczmarski 1 oraz Bejnar 12 (2×3, 8 zb.), Kindlik 7 (1×3), Baj 6, Pietras 3, Buczek 2, Bzdoń 1.

AZS: Nycz 20 (4×3), Muda 18 (11 zb.), Wydra 15 (3×3), Wiśniewski 11 (1×3, 15 zb.), Sobiech oraz Lopez 10 (2×3), Jaworski 7 (1×3), Daszke 4, Stefaniuk 3, Waniewski 3.

Sędziowali: Tomasz Seferyński (Warszawa), Mateusz Kryśko (Lublin).