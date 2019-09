Awans „Stalówki” do 1/16 finału Pucharu Polski

Piłkarze Stali Stalowa Wola bez żadnych problemów uporali sie w I rundzie Pucharu Polski z III-ligowym Chemikiem Police.

Od pierwszych minut inicjatywa należała do naszej drużyny. Już w 2. minucie w sytuacji „sam na sam” z bramkarzem, znalazł się Michał Fidziukiewicz. Górą był Oskar Rechtzigel, jednak kilka minut później napastnik Stali nie zmarnował okazji, trafiając do siatki, uderzeniem z kilkunastu metrów.

Gospodarze, pierwszy strzał na bramkę Konefała, oddali w 15. minucie. Bramkarz Stali był na szczęście na posterunku i wybił piłkę po strzale Szymona Kapelusza na rzut rożny.

Trzy minuty później Stal podwyższyła prowadzenie. Po składnej akcji całego zespołu, na czystej pozycji znalazł się Rafał Michalik i płaskim uderzeniem nie dał bramkarzowi żadnych szans na obronę. Za chwilę Stal była bliska zdobycia trzeciej bramki. Piłka po uderzeniu Roberta Dadoka trafiła w boczną siatkę bramki. Do przerwy Stal prowadziła 2:0.

Na początku drugiej odsłony próbował zaskoczyć Konefała strzałem z rzutu wolnego, doświadczony pomocnik Chemika, Bartosz Ława – piłka trafiła w poprzeczkę – i na dobrą sprawą, było to ostatnie w tym meczu zagrożenia ze strony gospodarzy.

W 63. minucie przed szansą podwyższenia wyniku stanął Piotr Mroziński. Pomocnik Stali przyjął piłkę w „szesnastce” i huknął ponad bramkę.

Kilkanaście minut później, Pietras wywalczył piłkę, podał ją do Ciepieli, a ten dograł do Fidziukiewicza i Stal prowadziła różnicą trzech goli. Nasza drużyna nie zadowoliła się tym wynikiem i nadal atakowała. W 88. minucie Oskar Rechtziegel wygrał pojedynek „sam na sam” z Bartłomiejem Ciepielą, ale w doliczonym czasie gry bramkarza z Polic, opuściło szczęście w konfrontacji z młodym napastnikiem „Stalówki”, który pokonał go uderzeniem z kilkunastu metrów.

CHEMIK POLICE – STAL STALOWA WOLA 0:4 (0:2)

0-1 Fidziukiewicz (9), 0-2 Michalik (18), 0-3 Fidziukiewicz (77), 0-4 Ciepiela (90)

Chemik: Rechtziegel – Klimkowicz, Odlanicki-Poczobut, Wiejkuć, Szewczykowski – Bedliński, Jóźwiak (78 Rudnik), Kowalczyk (46 Ława), Protasenko – Kapelusz (33 Peda), Sobecki.

Stal: Konefał – Mistrzyk, Śpiewak, Kiercz, Jarosz (59 Witasik) – Michalik, Mroziński, Jopek, Stelmach (57 Pietras), Dadok (46 Ciepiela) – Fidziukiewicz.

Sędziował Paweł Horożaniecki (Żary). Żółte kartki: Jóźwiak, Wiejkuć – Stelmach, Jopek, Mistrzyk, Pietras, Witasik.