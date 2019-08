ATS Voster Team w Kazachstanie. W sobotę oglądaj naszych kolarzy w Eurosport 2

Przed kolarzami ATS Voster Team Stalowa Wola kolejne ciężkie wyzwanie. W piątek i sobotę (30-31 sierpnia) będą rywalizować w w dwuetapowym Tour of Almaty (UCI 2.1) w Kazachstanie.

W środę sześcioosobowa ekipa w składzie: Paweł Franczak, Mateusz Taciak, Adam Stachowiak, Leszek Pluciński, Krzysztof Parma, Szymon Krawczyk, Mateusz Grabis zameldowała się w Ałma-Acie, największym mieście Kazachstanu, jutro będzie przygotowywać się do pierwszego etapu liczącego 118,6 km. Start o godzinie 16 czasu polskiego. W sobotę kolarze będą mieli do pokonania 160 km, niezwykle trudnej, górzystej trasy. Od godziny 10 czasu polskiego, będzie można oglądać na żywo transmisję drugiego etapu na kanale Eurosport 2.

