ATS Junior Rally Team melduje wykonanie zadania!

Kolejny sukces odniósł młody stalowowolski kierowca rajdowy, Jakub Niemiec. W swoim debiutanckim starcie w Hondzie Civic V i w nowej dla siebie klasie 2000, i z nowym pilotem, Olafem Jeziorskim, zajął szóste miejsce w II rundzie Rally Day w Białej Podlaskiej.

17-letni stalowowolanin związany był wcześniej Citroenem Saxo i startował w klasie FWD (Front Wheel Drive) 1600 cc. Jeżdżąc tym samochodem, zajmował kolejno w tegorocznych rajdach, trzecie i dwa drugie miejsca. Na torze Miedziana Góra w Kielcach, w III rundzie Scriptum Race Days, stracił do zwycięzcy zaledwie 0,1 sek.

– Na pewno będę „saksofonika” mile wspominał, bo jazda nim dawała mi dużo radości, ale przyszedł czas na zmianę samochodu i mam nadzieje, że także Honda Civic będzie mi dobrze służyć – mówi Jakub Niemiec. – Skąd i dlaczego taka zmiana? Po prostu, tata podpisał nową umowę, Citroena zastąpił go Hondą, i użyczył mi ją do jazdy. A że Honda ma silnik o mocy 1,8, to musiałem także porzucić klasie 1600 i wystartował w klasie 2000.

W sobotę, 6 lipca, załoga ATS Junior Rally Team; Jakub Niemiec (kierowca) i Olaf Jeziorski (pilot), zameldowała się z samego rana na terenie byłego lotniska wojskowego w Białej Podlaskiej i praktycznie „z marszu”, stanęła na starcie II rundy Rally Day.

– Tor w Białej Podlaskiej jest najdłuższym torem w Polsce dla amatorów ścigania i jest piekielnie trudny. My mieliśmy do pokonania sześć 11-kilometrowych odcinków. Do zawodów podchodziłem z sporym dystansem, na spokojnie, zdając sobie doskonale sprawę z tego, że jadę zupełnie nową rajdówką, którą nigdy wcześniej nie… jeździłem. Nie zrobiłem nią ani jednego kilometra. Dopiero w Białej Podlaskiej po raz pierwszy mogłem się przekonać, co ona potrafi na trasie i co ja mogę zrobić nią, siedząc za kierownicą. Przed startem słyszałem sporo komentarzy: że jak to tak jechać nowym autem bez jazdy próbnej, bez przetestowania go. Słyszałem: że się rozbije i tego typu podobne opinie. A my, przywozimy furę w całości, nie uszkodzoną, bez żadnego draśnięcia.

Nie miałem żadnych szans toczyć wyrównaną walkę z tymi grubymi, ponad 250-konnymi sprzętami na gładkich slickach, a przy tym bardzo lekkimi.

Poza zasięgiem tylko zawodowcy i gruby sprzęt na gładkich slickach

Kuba ukończył zawody na szóstym miejscu, spośród 15 startujących ekip w klasie 2000 cc. Przegrał tylko z bardziej od siebie doświadczonymi rywalami, prowadzącymi auta o dużo większej mocy, a przy tym dużo lżejszymi niż Honda, w której on debiutował.

– Pierwsza trójka była poza moim zasięgiem. To byli zawodowi, licencjonowani kierowcy, uczestnicy mistrzostw Polski – mówi Kuba Niemiec. – Z ich wozami na ten moment nie mamy szans. Biorąc pod uwagę, że pierwsze kilometry tym samochodem zrobiłem w dniu startu, uważam, że szóste miejsce mogę potraktować za sukces. Poza tym, trudno nawiązać rywalizację z kimś, kto ma pod maską 50 koni mechanicznych więcej. Nie miałem żadnych szans toczyć wyrównaną walkę z tymi grubymi, ponad 250-konnymi sprzętami na gładkich slickach, a przy tym bardzo lekkimi. Większość z nich to są auta, które nie mogą uczestniczyć w zwykłym ruchu drogowym, ponieważ w ich konstrukcji przeważa plastik.

Wracamy z Białej Podlaskiej z podniesionym czołem

– Ja jestem zadowolony. Pokazaliśmy pazur. ATS Junior Rally Team wykonał dobrze swoje zadanie. Za swoimi plecami zostawiliśmy między innymi dwie 2-litrowe fiesty ST, parę „beemek” i taką samą hondę jak nasza, więc wracamy z Białej Podlaskiej z podniesionym czołem. Honda też nas nie zawiodła. Ma moc. W porównaniu z Citroenem różnice są istotne; przyśpieszenie, skręty, hamowanie… Po raz pierwszy siedział po mojej prawej strony Olaf Jeziorski, z którym znam się od lat i było super. Nie chwaląc się, zrobiliśmy perfekcyjny opis i dlatego „podróżowaliśmy” bez żadnych problemów. Olaf wykonał swoją pracę w stu procentach. Profesjonalnie w każdym calu. I „tradycyjnie”, za pośrednictwem „Sztafety” dziękuję wszystkim, którzy kibicują mi i trzymają kciuki w dniu zawodów. Dziękuję również ekipie JJ Performance Rally Team za wspólny czas spędzony na zawodach, a przede wszystkim firmie Superior Industries Stalowa Wola, mojemu głównemu sponsorowi, bez pomocy którego nie było mnie tu, gdzie jestem i gdzie dzięki niemu mogę być oraz ATS Hightech Wheels i Automobilklubowi Stalowa Wola oraz moim patronom medialnym: Rajdy24.pl i Wydawnictwu Sztafeta.

Kuba Niemiec ze swoimi pilotem Olafem Jeziorskim zapraszają na pokład hondy i przejażdżkę po torze lotniska wojskowego w Białej Podlaskiej: