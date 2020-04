Antonia Kłosowska i Klaudia Łacka walczą o finał „Domowego festiwalu piosenki”. Liczy się każdy głos!

Dwie wokalistki z powiatu niżańskiego – Antonia Kłosowka i Klaudia Łacka – zakwalifikowały się do półfinału „Domowego festiwalu piosenki”. Teraz walczą o wejście do finałowej dziesiątki. Zachęcamy do głosowania! Czasu pozostało już niewiele.

Obie wokalistki startują w tej samej kategorii (dzieci i młodzież do lat 17 – cover). Antonia Kłosowska zakwalifikowała się do półfinałowej dwudziestki wykonaniem piosenki „Arcade” z repertuaru Duncana Laurence’a, natomiast Klaudia Łacka przesłała nagranie „Is that alright” Lady Gagi. Obu wykonań można posłuchać poniżej.

O wejściu do finału decyduje liczba głosów oddanych przez internautów. Link do głosowania https://www.facebook.com/events/596771551185574/permalink/597638227765573/

Głosowanie kończy się 19 kwietnia o 23.59!

W finale decydować będą już jurorzy. A w skład jury wchodzą: Natalia Lubrano, Paweł Izdebki, Ola Nowak, Kamil Kowalski, Mateusz Hrynkiewicz. Wyniki zostaną ogłoszone 28 kwietnia.