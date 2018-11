Anna Wójcik pierwsza na mecie 3. Poznańskiego Biegu Niepodległości

Anna Wójcik ze Stalowej Woli była najszybszą kobietą największej w Polsce imprezie biegowej organizowanej w ramach elitarnego Narodowego Biegu 100-lecia – w 3. Poznańskim Biegu Niepodległości, na starcie którego stanęło 22 tysiące 525 biegaczek i biegaczy. Wychowanka trenera Mirosława Barszcza, reprezentującą swój macierzysty klub Victoria Stalowa Wola i klub uczelniany AZS UAM Poznań, trasę 10 km pokonała w czasie 37:10. W klasyfikacji open zajęła 100. miejsce. Drugi czas wśród pań uzyskałą Karlona Bilawa z Międzyrzecza (37:16), a miejsce trzecie wywalczyła Agnieszka Janasiak z Poznania (37:34).

– Uczczenie 100-lecia wolności Polski, biorąc udział w największym pod względem liczebności biegu w kraju, daje mi powody do dumy. Świętowałam wielkie wydarzenie historyczne z przeszłości, stając się jednocześnie częścią historii obecnej. To niesamowite uczucie przerywać szarfę na mecie, przy ogromnym dopingu kibiców zebranych wzdłuż trasy! No i dobry początek przygotowań do następnego sezonu – napisała Ania Wójcik na swoim profilu facebookowym.

Zwycięzcą biegu został Artur Kozłowski z Sieradza. Siedmiokrotny mistrz Polski na długich dystansach (5, 10, km, półmaraton i maraton), uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro uzyskał na mecie czas 31:01. Dwadzieścia sekund po nim ukończył bieg Tomasz Szymkowiak z Wrześni (31:21), a półtorej minuty stracił do zwycięzcy trzeci na mecie, Dawid Garski z Dąbia (32:32). Bardzo dobrze w ponad 22-tysięcznej stawce biegaczy wypadł były kolega klubowy Ani Wójcik, reprezentujący obecnie SKB Stalowa Wola, Arnold Galicia Perez. Zajął 12. miejsce w klasyfikacji open (czas 34:14), ósme w kategorii wiekowej M-20 (do 29 lat). Warto wspomnieć jeszcze o medalu, jaki otrzymali uczestnicy poznańskiego biegu. Otóż zajął on pierwsze miejsce w plebiscycie na Najładniejszy Medal w Polsce, przeprowadzonym przez portal „Maratony Polskie”. Meta biegu znajdowała się na alei Niepodległości, a dekoracja zwycięzców na scenie koncertowej obchodów imienin św. Marcina przy Zamku Cesarskim.