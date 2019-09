Amerykańscy gwardziści będą się szkolić w Nisku

Już w najbliższą sobotę, 7 września, do Niska przyjadą żołnierze Gwardii Narodowej Stanu Illinois w USA. Przez tydzień gwardziści będą się szkolić wspólnie z żołnierzami 32. Batalionu Lekkiej Piechoty z Niska.

Szkolenie rozpocznie się na terenie koszar w Nisku, a następnie zajęcia zostaną przeniesione na poligon w Nowej Dębie.

– To pierwsza wizyta szkoleniowa żołnierzy USA w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Podoficerowie Gwardii Narodowej Stanu Illinois wezmą udział w szkoleniu żołnierzy 32. Batalionu Lekkiej Piechoty z Niska. Wizyta gwardzistów zbiegła się z rozpoczynającym się czternastodniowym szkoleniem zintegrowanym niżańskich i dębickich terytorialsów, którzy kończą etap szkolenia specjalistycznego – wyjaśnia por. Witold Sura, rzecznik prasowy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Gwardziści oraz instruktorzy niżańskiego batalionu lekkiej piechoty w ciągu kilku dni wezmą udział w szeregu przedsięwzięć ogniowych i taktycznych na pasach ćwiczeń Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie. Ale głównym celem ich spotkania będzie wymiana doświadczeń szkoleniowych.

– Dla żołnierzy 3.PBOT to doskonała sposobność, aby pozyskać cenne wskazówki i rozwiązania szkoleniowe od naszych partnerów. W planie wizyty partnerów amerykańskich będzie też czas na zapoznanie ich z naszym pięknym Podkarpaciem, kulturą oraz pokazem sprzętu zbrojeniowego produkowanego w Polsce – dodaje por. Sura.

– Wspólne szkolenie z żołnierzami Gwardii Narodowej Stanu Illinois to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz porównania sposobów szkolenia. Ćwiczenia naszych żołnierzy

z podoficerami Gwardii Narodowej pozwolą na zapoznanie się oraz analizę przyjętych u naszych sojuszników rozwiązań organizacyjnych i szkoleniowych w obszarze ich ewentualnego zastosowania w naszej pragmatyce szkoleniowej. Zakładam, że znajdą również czas aby zapoznać się z naszymi rozwiązaniami szkoleniowymi, szczególnie z przyjętym innowacyjnym podejściem do szkolenia poza wojskowymi obiektami szkoleniowymi, w tak zwanych stałych rejonach odpowiedzialności. To dla nas ważny moment móc skorzystać z wiedzy i umiejętności żołnierzy, którzy mają największe doświadczenie pośród tego rodzaju wojsk. Po zakończeniu wspólnych zmagań będzie czas na analizę powstałych pomysłów i ich adaptacji w pododdziałach 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dzięki takim bilateralnym przedsięwzięciom nie tylko doskonalimy nasz proces szkolenia, ale stawiamy duże kroki w zakresie współdziałania z innymi państwami – mówi płk Dariusz Słota dowódca podkarpackich terytorialsów.

Gwardia Narodowa Stanu Illinois liczy około 10 tysięcy żołnierzy wojsk lądowych (Army National Guard) i ponad 3 tysiące w jednostkach powietrznych (Air National Guard). Jest formacją ochotniczą i podlega władzom stanowym, ale może być również skierowana przez rząd federalny do udziału w innych operacjach np. w Iraku czy Afganistanie. Gwardziści są rekrutowani spośród lokalnej społeczności, pomagają innym służbom podczas klęsk żywiołowych – pożarów, powodzi, huraganów, a także w różnych innych stanach wyjątkowych.