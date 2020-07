Alicja Węgorzewska na festiwalu w Rozwadowie

[Zdjęcia] O ustanie pandemii koronawirusa modliliśmy się podczas minionego koncertu w ramach XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Rozwadowie. Muzykę pokrzepiającą serca usłyszeliśmy w wykonaniu Alicji Węgorzewskiej i Roberta Grudnia.

Alicja Węgorzewska, jedna z najwybitniejszych polskich mezzosopranistek. Artystka na międzynarodowych festiwalach i galach operowych. Laureatka wielu prestiżowych nagród w kraju i zagranicą. Obecnie dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej, do Rozwadowa przyjechała po raz drugi.

– W Rozwadowie czuję się jak w domu. Publiczność jest tutaj bardzo skupiona, zasłuchana i takiej publiczności się dużo daje, bo dużo wraca do artysty. Bardzo chętnie wracam w takie specjalne miejsca – mówiła Alicja Węgorzewska.

Koncert również był specjalny, ponieważ odnosił się do trudnych czasów, w których przyszło nam żyć. Do pandemii, która wywróciła do góry nogami unormowaną rzeczywistość.

Publiczność zgromadzona w murach klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów wysłuchała między innymi pieśni: „Ave Maria” Franza Schuberta oraz Michała Lorenca, „Hymnu Papieskiego”, „Hymnu Inki” czy pieśni „Matki człowieczej lament”.

Artystce akompaniował dyrektor festiwalu Robert Grudzień.

A już w przyszłym tygodniu, 4 sierpnia, fanów festiwalu czeka recital organowy.

– Wystąpi Maciej Banek, znany polski organista z Krakowa, wirtuoz koncertujący w całej Europie. Będzie stara muzyka, ale będzie też Jan Sebastian Bach i utwory współczesne. Nasze organy po remoncie zabrzmią w pełnej krasie – zapowiedział dyrektor festiwalu.