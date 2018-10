Akcja „Znicz 2018” – zmiany w organizacji ruchu w powiecie stalowowolskim

Policyjna akcja „Znicz” w powiecie stalowowolskim rozpocznie się 31 października 2018 roku i potrwa do 4 listopada. Służbę na drogach będzie pełnić więcej policjantów niż zwykle. Ich zadaniem będzie przede wszystkim pomoc uczestnikom ruchu drogowego oraz zapewnienie płynności ruchu, zwłaszcza w pobliżu cmentarzy.

Dlatego też stalowowolscy policjanci apelują do kierowców:

– stosujmy się do poleceń funkcjonariuszy, zachowajmy cierpliwość,

– policjanci pomogą dotrzeć do parkingów, w razie problemów objaśnią drogę,

Z konsekwencjami muszą się liczyć kierowcy, którzy będą łamać przepisy, zwłaszcza:

– przekraczać dozwoloną prędkość,

– wymuszać pierwszeństwo, nieprawidłowo wyprzedzać,

Pamiętajmy również, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem! Policjantów wspomagać będą radary i wideorejestrator. Patrole policyjne, często nieumundurowane będą pełnić służbę w okolicach nekropolii i strzec nas przed kieszonkowcami.



Na terenie powiatu stalowowolskiego wystąpią następujące zmiany w organizacji ruchu:



1. STALOWA WOLA:



1) cmentarz komunalny przy ulicy Ofiar Katynia. Na ulicy Ofiar Katynia po stronie przeciwnej do cmentarza zostanie umieszczony znak „zakaz zatrzymywania”. Na ulicy Bojanowskiej dopuszczone zostanie parkowanie na obu jezdniach ( droga dwujezdniowa ) w następujący sposób: w kierunku na Bojanów – parkowanie pod skosem na lewym pasie ruchu; od strony Bojanowa – parkowanie pod skosem na prawym pasie ruchu.



2) cmentarz przy ulicy Rozwadowskiej i Klasztornej. Na ulicy Klasztornej po obu stronach zostaną umieszczone znaki „zakaz zatrzymywania”



2. GMINA ZALESZANY:



1) miejscowość Turbia ( droga krajowa nr 77 ). Po jednej stronie drogi zostanie umieszczony znak „zakaz zatrzymywania”



2) miejscowość Zaleszany ( droga krajowa nr 77 ). Po jednej stronie drogi zostanie umieszczony znak „zakaz zatrzymywania”.



3. GMINA RADOMYŚL NAD SANEM:



1) miejscowość Antoniów ( droga wojewódzka nr 854 ). Po stronie przeciwnej do cmentarza zostanie umieszczony znak „zakaz zatrzymywania”



2) miejscowość Wola Rzeczycka ( droga wojewódzka nr 856 ). Po stronie przeciwnej do cmentarza zostanie umieszczony znak „zakaz zatrzymywania”



3) miejscowość Radomyśl nad Sanem ( droga powiatowa nr P1006R ). Po obu stronach jezdni zostanie umieszczony znak „zakaz zatrzymywania”



Na terenie gminy Bojanów, Pysznica i Zaklików nie są planowane żadne zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzach.



Stalowowolscy policjanci apelują o bezwzględne stosowanie się do znaków zakazu zatrzymywania i wykonywania poleceń policjantów kierujących ruchem na drodze. W przypadku, gdy pojazd będzie zaparkowany w miejscu, gdzie jest to zabronione i będzie utrudniał ruch zostanie odholowany na parking strzeżony.