Absolwenci KUL odebrali dyplomy

[Zdjęcia] 25 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2018/2019 na stalowowolskim Wydziale Zamiejscowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był orszak w strojach akademickich, msza święta, wręczenie dyplomów, podziękowania i gratulacje.

Uroczystość rozpoczęła się, jak w roku poprzednim – orszakiem absolwentów i wykładowców, który przeszedł spod budynku KUL przy ul. Kwiatkowskiego do Kaplicy Akademickiej. Po mszy przyszedł czas na kluczową część uroczystości – wręczenie dyplomów. W tym roku dyplomy wręczał prorektor KUL ks. dr hab. Andrzej Kiciński.

Podczas uroczystego zakończenia roku akademickiego dyplomy odebrało 85 absolwentów. Z uczelnią pożegna się jednak łącznie 159 studentów. Część z nich, ze względu na późniejszą obronę pracy magisterskiej, odbierze dyplomy w innym terminie.

– To był owocny rok. Zmieniliśmy wiele rzeczy w związku z reformą szkolnictwa. Myślę, że to będzie dobra podstawa do działania w przyszłym roku – podsumował prof. Andrzej Kuczumow, dziekan Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.

Tegoroczna uroczystość przypomniała też trudną sytuację w jakiej znajduje się stalowowolski wydział. W ubiegłym roku władze KUL zdecydowały o wycofaniu ze Stalowej Woli kierunków humanistycznych i pozostawieniu samych inżynierskich. Dlatego po raz ostatni dyplomy odebrali absolwenci kierunku praca socjalna. W przyszłym roku ostatecznie pożegnamy również pedagogikę, a za trzy lata prawo.

W dalszym ciągu nauka będzie kontynuowana jednak na studiach technicznych. W Stalowej Woli pozostanie inżynieria środowiska i inżynieria materiałowa. Obecnie trwa rekrutacja na oba te kierunki.