90 lat minęło jak jeden dzień

W minioną sobotę uczniowie, absolwenci, była i obecna kadra nauczycielska, przedstawiciele władz oraz sympatycy szkoły świętowali jubileusz 90-lecia rozwadowskiego „Ekonomika”. Była wspólna modlitwa, podziękowania, gratulacje, wspomnienia i życzenia. Spotkanie uświetniły występy artystyczne młodzieży szkolnej.

– Miałem przyjemność uczyć w tej szkole od 1969 roku do 1981 roku. Uczyłem historii, wiedzy o społeczeństwie i języka niemieckiego. Młodzież tej szkoły wspominam jako bardzo dobrą, chętną do nauki, bardzo uczynną, naprawdę wzór młodzieży polskiej. Widać było chęci i pracowitość, nie było problemu z frekwencją. Pamiętam kiedyś u mnie na lekcji był wizytator, który po zajęciach był zdumiony, że wszyscy w klasie zabierali głos i byli aktywni. Trzeba podkreślić też taką piękną atmosferę w gronie pedagogicznym. Panowały koleżeńskie stosunki, była wzajemna pomoc. Z rozrzewnieniem wspominam tę szkołę i wracam do niej myślami – mówił doktor nauk humanistycznych Marian Giermakowski.

Historia rozwadowskiego „Ekonomika” sięga końcówki lat dwudziestych ubiegłego stulecia. Wówczas bowiem z inicjatywy Nestora Dobrzańskiego powstała Trzyklasowa Koedukacyjna Szkoła Handlowa w Rozwadowie. Jej celem było między innymi przygotowanie młodzieży do wykonywania zawodów w branży handlowej, przemysłowej i finansowej. Placówka posiadała pełne prawa szkół państwowych. Początkowo zlokalizowana była w budynku „Sokoła”, a następnie gdy zwiększyła się ilość oddziałów podjęto decyzję o wynajęciu większego budynku (późniejsze kino Polonia). Nauka w szkole odbywał się przez 6 dni w tygodniu.

Więcej na ten temat przeczytasz w Tygodniku SZTAFETA