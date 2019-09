80-latek zajechał drogę 20-latkowi

80-letni kierowca opla corsy podczas skręcania na parking przy ul. Sienkiewicza w Tarnobrzegu doprowadził do zderzenia z osobowym renaultem. Poszkodowany 20–latek nie odniósł obrażeń, natomiast kierowca corsy trafił do szpitala, celem sprawdzenia jego stanu zdrowia.

Przed godz. 11, policjanci zostali wezwani na miejsce zdarzenia drogowego, do którego doszło na ul. Sienkiewicza w Tarnobrzegu. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 80-letni mężczyzna kierujący oplem corsą podczas manewru skręcania na parking zajechał drogę osobowemu renaultowi doprowadzając do zderzenia. W wyniku kolizji 80-latek trafił do szpitala w celu sprawdzenia stanu jego zdrowia, poszkodowany 20-latek nie odniósł obrażeń.

Na miejscu kolizji drogowej wystąpiły utrudnienia w ruchu drogowym. Płynność ruchu została przywrócona po godz. 11.

Info: KMP Tarnobrzeg