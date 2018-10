80 lat minęło…

[Zdjęcia] Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego ma już 80 lat. Z tej okazji 5 października w budynku szkoły odbyły się oficjalne uroczystości jubileuszowe, które były okazją do spotkań, wspomnień oraz wzruszeń.

Do jubileuszu 80-lecia, nauczyciele, uczniowie, pracownicy szkoły, przygotowywali się stopniowo przez cały ubiegły rok. Punktem kulminacyjnym obchodów była uroczystość połączona ze zjazdem absolwentów.

Swój udział w świętowaniu jubileuszu zgłosiło prawie 150 byłych uczniów, nauczycieli i osób związanych ze szkołą. Goście uczestniczyli w akademii, która była okazją do przypomnienia historii szkoły oraz do uhonorowania tych, którzy przez te wszystkie lata wnieśli znaczący wkład w rozwój „Sikorskiego”.

– 80 lat to bardzo dużo. Te lata zaznaczyły się na trwale w historii naszego miasta. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. Miałem to szczęście uczęszczać do tej szkoły wiele lat temu, do Technikum Mechanicznego i mogę powiedzieć to głośno i otwarcie, że była to najlepsza szkoła w Stalowej Woli oraz w regionie. Kierował tym technikum ówczesny dyrektor, niezapomniany i wielki człowiek Mieczysław Sajdek. W tej szkole nauczyłem się wiele i za to chciałbym serdecznie podziękować. Ta szkoła nauczyła mnie prawie wszystkiego, nauczyła mnie wygrywać, ale też przegrywać, nauczyła mnie życia – mówi Ryszard Andres, przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego…

Cały tekst przeczytasz w papierowym wydaniu SZTAFETY – NR 41 (11.10.2018)