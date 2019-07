80 lat lodów „U Suchojada”

[ZDJĘCIA] W piątek, 12 lipca, miało miejsce oficjalne otwarcie wystawy poświęconej historii lodów „U Suchojada” przy okazji jubileuszu 80-lecia istnienia niżańskiej lodziarni. Licznie przybyli mieszkańcy Niska mieli okazję zapoznać się z historią swoich ulubionych lodowych przysmaków. Co więcej, dzięki zbudowanej przez Pawła Śnieżka replice wózka jego dziadka, podczas wernisażu mogli cieszyć się też smakiem niżańskich lodów.

Lodziarnia „U Suchojada” w Nisku to firma z tradycjami. Ich lody stały się niejako wizytówką miasta. Od wielu lat, wytwarzane są wyłącznie ze świeżych i naturalnych składników. Nazwa lodziarni pochodzi od nazwiska jej założyciela, czyli Pawła Suchojada, który urodził się w 1914 roku w Gackach, w miejscowości koło Buska. Suchojad zdobył w Grudziądzu tytuł czeladnika w zawodzie piekarza i cukiernika oraz pierwsze zawodowe doświadczenia.

Po odbytej służbie wojskowej w roku 1938, Paweł Suchojad przyjechał w nasze strony, w nadziei na znalezienie pracy w zakładach COP-u. Na początku pracował w Niżańskiej Piekarni Mechanicznej Franckiego, jednak nie trwało to długo, ponieważ w sierpniu 1939 roku, Suchojad został powołany do wojska. Do Niska wrócił natomiast w październiku.

Po powrocie, Paweł Suchojad założył zakład wypiekający i sprzedający ciasta w Nisku. To właśnie tutaj poznał również swoją żonę, Stanisławę, z którą wspólnie zaczął prowadzić rodzinny interes. W 1941 roku Paweł zdobył tytuł mistrzowski w zawodzie piekarza, a pięć lat później w cukierniczym. Oprócz smakowitych ciast i wypieków, postanowił sprzedawać lody. Ich produkcja w tamtych czasach nie była łatwa. Potrzebny do wyrobu słodkości lód, wydobywano z zamarzniętych tafli na Sanie oraz okolicznych stawów. Następnie zwożono je na podwórko i zabezpieczano trocinami. Sama produkcja tychże smakołyków była przy tym czasochłonna i wymagała sporego wysiłku fizycznego, ponieważ lody kręcono ręcznie w ogromnym pojemniku. Niestety, władza komunistyczna, w roku 1949 wymusiła na właścicielu zamknięcie jego firmy. Przez osiem lat, Suchojad pracował w Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Nisku. Dopiero 1957 roku, ponownie założył własną firmę. Początkiem wznowionej działalności był handel obwoźny i sprzedaż lodów z samodzielnie skonstruowanego wózka. W późniejszym czasie lody te sprzedawano w drewnianym kiosku, na dawnej ulicy Buczka. Ich produkcją zajął się sam Paweł, natomiast klientów na zmianę z żoną Stanisławą, obsługiwała ich córka.

Po latach, rodzinny interes przejęła córka Pawła Suchojada, Teresa wraz z mężem Władysławem Śnieżkiem. Oboje prowadzili lodziarnię do roku 2011. Fachu Władysław nauczył się od swojego teścia. Wspólnie pracowali kilka lat. Lody sprzedawali w drewnianych kioskach, a potem, od 1995 roku, w murowanym domu na ulicy Kwiatkowskiego. Władysław Śnieżek sprowadził profesjonalną maszynę produkującą lody kręcone. Dzięki niej sprzedaż szła błyskawicznie, a sama produkcja lodów, nie wymagała już tak sporego wysiłku. Maszyna ta, stale udoskonalana, działa do dzisiaj. Po Władysławie Śnieżku, lodowy interes przejął jego syn Paweł. Od 2014 roku, to właśnie on podtrzymuje rodzinną tradycję i strzeże receptur. Wnuk założyciela zadbał także, by lodziarnia oficjalnie przyjęła używaną potocznie nazwę „U Suchojada”. Obecnie, firmę prowadzi wraz z żoną Izabelą, a po ich lody, jak zawsze ustawiają się długie kolejki. Paweł Śnieżek, niezwykle szanuje i pielęgnuje przeszłość, dlatego też od lat kolekcjonuje pamiątki związane z Niskiem i swoją rodziną.

Kamila Brzezińska