7 tysięcy maseczek uszytych przez osadzone z Zakładu Karnego w Rzeszowie trafiło do Niska

[ZDJĘCIA] 18 maja, przed budynkiem Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, miało miejsce oficjalne przekazanie pierwszej partii maseczek ochronnych wyprodukowanych w Zakładzie Karnym w Rzeszowie w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga. Maseczki przekazali m.in. wiceminister i poseł na Sejm RP Marcin Warchoł oraz dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie. 7 tysięcy sztuk uszytych przez osadzonych maseczek, trafi niebawem do uczniów niżańskich szkół i najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy oraz powiatu. Co więcej, wkrótce w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, na potrzeby Gminy i Miasta Nisko powstanie jeszcze ponad 20 tysięcy maseczek ochronnych.

Na terenie całego Podkarpacia trwa akcja Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej pod nazwą #ResortSprawiedliwościPomaga. W jej ramach we wszystkich jednostkach penitencjarnych, w tym również w Zakładzie Karnym w Rzeszowie uruchomiona została produkcja środków ochrony osobistej. Od połowy kwietnia skazane odbywające karę w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, w ramach programu resocjalizacyjnego, przygotowywały maseczki ochronne dla mieszkańców Gminy i Miasta Nisko. Materiał i maszyny do produkcji dostarczyły władze Niska, a program readaptacyjny opracowali funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rzeszowie.

Ze względu na potrzeby mieszkańców miasta wyprodukowane maseczki będą przekazywane w turach. Pierwsza partia środków ochronnych w ilości około 7000 sztuk, trafi już niebawem do mieszkańców Niska, o czym poinformował włodarz Niska, Waldemar Ślusarczyk.

– Chcemy pokazać kolejną wielką inicjatywę Ministerstwa Sprawiedliwości. Ma ona zapewnić w tym ciężkim czasie pandemii bezpieczeństwo mieszkańców gminy i miasta Nisko, ale i nie tylko. Bo Nisko jest również miastem powiatowym. Na informację, że taki program będzie realizowany również u nas, gmina odpowiedziała bardzo szybko. Zakupione zostały materiały do produkcji maseczek, czyli gumki i tkaniny, które następnie dostarczono do Zakładu w Rzeszowie. Uszyte maseczki chcemy przede wszystkim przeznaczyć dla naszej młodzieży, która za chwileczkę wraca do szkół – mówił podczas oficjalnego przekazania pierwszej partii maseczek niżański burmistrz.

Waldemar Ślusarczyk dodał jednocześnie, że w maseczki wyposażeni zostaną także między innymi nauczyciele i pracownicy dopiero co otwartych żłobków i przedszkoli. Trafią one też do służb miejskich, które współpracują z mieszkańcami.

Kamila Brzezińska