61. Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli w lekkiej atletyce

W najbliższą sobotę, 11 maja na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Staszica w Stalowej Woli odbędą się 61. Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli. Organizatorem mistrzostw jest Katolicki Klub Sportowy Victoria. Początek zawodów o godz. 15.30. Będą to siódme mistrzostwa z rzędu, które rozegrane zostaną na tym obiekcie. Wcześniej lekkoatletów gościł stadion przy ul. Hutniczej.

W programie mistrzostw znalazły się następujące konkurencje: 100, 200, 400, 600 m (młodzicy i dzieci), 1000 m (mężczyźni), 3000 m (mężczyźni), 100 m ppł (kobiety), 110 ppł (mężczyźni), sztafety szwedzkie, skok w dal, trójskok, skok wzwyż, kula, dysk, oszczep, młot, chód na 3 km.

Stalowowolskie mistrzostwa to jedna z najstarszych lekkoatletycznych imprez w kraju, która gromadziła przez lata największe gwiazdy polskiej „królowej sportu”. Ich uczestnikami i zwycięzcami byli m. in. polscy olimpijczycy: Piotr Małachowski, Piotr Klimczak, Barbara Wojnar Baran, Bogdan Bułakowski, Grzegorz Sudoł, Robert Korzeniowski, Paulina Buziak, Ludwika Chewińska, Jakub Jelonek, Rafał Augustyn, a także reprezentanci Stalowej Woli na Igrzyskach Olimpijskich: Danuta Urbanik – Cieślak, Joanna Jóźwik, Leszek Bebło, Genowefa Olejarz – Patla i Marcin Nowak, którego mama, Grażyna Tychota-Nowak w 1972 roku, pobiegła na 100 m w mistrzostwach Stalowej Woli w czasie 12 sekund i do dzisiaj nie udało się żadnej ze sprinterek pobiec szybciej w stalowowolskim czempionacie.

Jeszcze starszym rekordem, także a w biegu na 100 m, może poszczycić się Bogusław Pelc z Niska, który w 1964 roku, pobiegł w czasie 10,6.

W ubiegłorocznych mistrzostwach wystartowało około 400 zawodników z 30 klubów Podkarpacia, Małopolski, Lubelszczyzny i Kielecczyzny oraz z Ukrainy, z obwodów: rówieńskiego, lwowskiego i stanisławowskiego. Najwięcej medali wywalczyli przed rokiem reprezentanci Victorii Stalowa Wola. Na podium stawali 21 razy.