58 medali Małych Wojowników Kaito

Ostatni miesiąc przed wakacjami był wyjątkowo udany dla dzieci i młodzieży trenujących Brazylijskie Jiu Jitsu w stalowowolskim klubie sztuk walki Kaito. Uczniowie trenera Pawła „Borisa” Kunysza uczestniczyli w trzech prestiżowych turniejach w Brazylijskim Jiu-Jitsu, Grapplingu oraz Jiu-Jitsu Ne Waza, i z każdego wracali z workiem pełnym medali.

Pod koniec maja na Mazowszu w Jakubowie (powiat miński) odbywały się II Mistrzostwa Polski BJJ Dzieci i Młodzieży. Kaito reprezentowało 25 zawodników, którzy zdobyli 16 medali, w tym pięć złotych. Mistrzami Polski zostali: Arsen Naslyan w kategorii wiekowej do 18 lat w wadze do 50 kg, Joanna Iwasieczko (U-15, waga do 66 kg), Adrian Kaczmarek (U-15, waga do 34 kg), Michał Sołowiej (U-15, waga do 50 kg) i Max Kozłowski (U-10, waga 24 kg). Piątka „kaitowców” została wicemistrzami kraju, a szóstka wracała z medalami brązowymi.

– W mistrzostwach brali udział zawodnicy z trzech grup trenujących u nas w klubie i odnieśli wielki sukces – mówi trener Kunysz. – Sukces cieszy tym bardziej, że drugi rok z rzędu wracamy z Mistrzostw Polski z tak pokaźną ilością medali. Pozwoliło to nam zająć w punktacji drużynowej czwarte miejsce w Polsce.

9 czerwca w Warszawie zorganizowany został Puchar Polski Grapplingu. W zawodach mogli wystartować tylko najstarsi juniorzy Kaito (od 12 roku życia). W imprezie wzięła udział cała czołówka polskich grapplerów młodego pokolenia. Organizatorzy byli zachwyceni bardzo wysokim poziomem sportowym zaprezentowanym przez reprezentantów poszczególnych klubów. Walki odbywały się w dwóch formułach: Gi (kimona), jak i No-Gi (obcisłe koszulki). I znów dali o sobie znać zawodnicy Kaito Stalowa Wola, którzy wywalczyli 20 medali. Największymi gwiazdami imprezy byli młodzicy: Michał Sołowiej i Radosław Czernik. Pierwszy wygrał kategorię do 47 kg w Gi i No-Gi, a drugi był bezkonkurencyjny w obu formułach w wadze do 59 kg.

Ostatnim przed wakacjami turniejem, w którym pokazali swoją moc Mali Wojownicy Kaito był Puchar Podkarpacia Jiu-Jitsu Ne-Waza w Strzyżowie. W formule Ne-Waza celem walki jest poddanie się przeciwnika poprzez założenie dźwigni lub duszenia.

Trenerzy Kaito zabrali na te zawody 26 podopiecznych, a ci odwdzięczyli się im zdobyciem 22 medali. Dodatkowo Arsen Nasylan (kategoria U-18) oraz Michał Sołowiej (U-15) zostali wybrani Najlepszymi Technikami turnieju (najwięcej zakończonych walk przed czasem). W klasyfikacji drużynowej Kaito zajął trzecie miejsce.

– Rozpoczęły się wakacje, więc ruszamy z trzecią edycją Wakacyjnej Akademii Brazylijskiego Jiu Jitsu, która potrwa do końca sierpnia. Zapraszamy dzieci już od 5 roku życia. Zajęcia odbywać będą się trzy razy w tygodniu. Natomiast 8 lipca odbędzie się czwarte już seminarium No-Gi z naszym mistrzem Robertem „Cyborgiem” Abreu, który przyleci do nas specjalnie z Miami i poprowadzi dwa treningi po nich podsumujemy 10 lat działalności Kaito – powiedział trener Paweł „Boris” Kunysz.

2. Mistrzostwa Polski w BJJ Dzieci i Młodzieży, Jakubów

Złote medale: Max Kozłowski (U-10, 24 kg), Adrian Kaczmarek (U-15, -34 kg, Michał Sołowiej (U-15, -50 kg), Arsen Nasylan (U-18, -50 kg), Joanna Iwasieczko (U-15, -66 kg).

Srebrne medale: Nicole Ochal (U-12, +50 kg), Amelka Krawczyk (U-12, -50 kg), Radosław Czernik (U-15, -60 kg), Oliwia Tutka (U-15, -66 kg), Aleks Iwasieczko (U-15, -66 kg).

Brązowe medale: Paweł Łokaj (U-15, -60 kg), Bartosz Chmura (U-10, 24 kg), Iga Piotrowska (U-10, -28 kg), Kacper Haniecki (U-15, -60 kg), Szymon Sołowiej (U-12, -38 kg), Aleksander Maślach (U-15, -45kg).

Puchar Polski Grapplingu, Warszawa

Złote medale: Michał Sołowiej (młodzik, -47 kg) Radosław Czernik (młodzik, -59 kg).

Srebrne medale: Arsen Naslyan (kadet, –58 kg), Szymon Sołowiej (młodzik, –38 kg), Oliwia Tutka (młodziczka, –57 kg), Emilia Naslyan (młodziczka, -48 kg).

Brązowe medale: Brajan Wala (młodzik, –47 kg), Paweł Łokaj (młodzik, –59 kg), Nicole Ochal (młodziczka, -54 kg), Adrian Kaczmarek (młodzik, -38 kg).

Puchar Podkarpacia Jiu-Jitsu Ne-Waza, Strzyżów

Złote medale: Arsen Nasylan (U-18, -60 kg), Michał Sołowiej (U-15, -50 kg), Max Kozłowski (U-10, -24 kg), Aleks Iwasieczko (U-15, +66 kg), Joanna Iwasieczko (U-15, +60 kg), Adrian Kaczmarek (U-15, -40 kg), Emilia Nasylan (U-12, -48 kg), Radosław Czernik (U-15, -60 kg), Igor Gruszczyk (U-10, -25 kg).

Srebrne medale: Jakub Drobek (U-10, -29 kg), Szymon Sołowiej (U-12, -38 kg), Paweł Łokaj (U-15, -60 kg), Karol Chyła (U-15, -55 kg), Oliwia Tutka (U-15, +60 kg), Amelia Krawczyk (U-15, -50 kg), Nicole Ochal (U-12, -50 kg), Bartek Józefiak (U-15, +66 kg), Szymon Bielak (U-10, -48 kg).

Brązowe medale: Brajan Wala (U-15, -50 kg), Bartek Chmura (U-10, -25 kg), Iga Piotrowska (U-12, -30 kg), Patryk Stangreciak (U-15, -60 kg).