Wybieramy Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli w roku 2018

Czy ktoś strąci z tronu „królową sportu”?

Najstarszy sportowy plebiscyt w regionie czas zacząć! Po raz 47. wybierzecie Państwo Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli. Także Wasze, Drodzy Czytelnicy, głosy, zadecydują o tym, kto zostanie najlepszym trenerem i największym talentem, i kto stanie na podium kategorii Najlepszy Master.

W tym roku zmieniliśmy sposób głosowania. Najpopularniejszego Sportowca będziemy wybierać poprzez głosowanie SMS-em (koszt 1 zł brutto), natomiast pozostałych laureatów wybierać będziemy tradycyjnie, kuponami, drukowanymi w „Sztafecie”. Podobnie jak w latach ubiegłych, każdy kupon będzie ważny tylko przez kilka dni. Data ważności będzie podawana, co tydzień na kuponie.

Poniżej przedstawiamy 25 kandydatów do tytułu Najpopularniejszy Sportowiec Stalowej Woli w roku 2018 wraz z krótka ich charakterystyką. Reprezentują oni 11 dyscyplin, w tym także takich, które debiutują w naszym plebiscycie. To bikini-fitness, kulturystyka oraz wędkarstwo. Najliczniejszą rodzinę stanowią piłkarze. Jest ich sześciu. Pięciu reprezentantów ma „królowa sportu”, czterech koszykówka, dwóch tenis i po jednym: bilard, boks, brazylijski jiu-jitsu, kolarstwo, modelarstwo samolotowe i wspomniane wyżej: kulturystyka, bikini-fitness i wędkarstwo.

Plebiscyt trwać będzie do 18 stycznia 2019. To będzie ostatni dzień, w którym będziemy przyjmować kupony. Kupon nr 1 ważny do 3 grudnia 2018 r.

W ubiegłym roku triumfowała Danuta Cieślak, biegaczka Victorii Stalowa Wola.

GŁOSY NA NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA MOŻNA ODDAWAĆ WYSYŁAJĄC WIADOMOŚĆ POD NUMER 71700. TREŚĆ SMS-A PRZYPORZĄDKOWANA JEST KAŻDEMU SPORTOWCOWI! (Koszt sms-a to 1.00 zł brutto).

KANDYDACI NA SPORTOWCA ROKU 2018!

Marcin Bandyga (21 l.)

– koszykarz Stali. Mimo swoich „tylko” 189 cm wzrostu występuje na pozycji środkowego i musi walczyć o piłkę z dużo silniejszymi fizycznie rywalami.

TREŚĆ SMS: RPAY.01.BAL

Wojciech Barański (45 l.)

– mistrz Polski w wędkarstwie gruntowym (Feeder), reprezentant Polski na zbliżające się początkiem roku 2019 mistrzostwa świata w RPA.

TREŚĆ SMS: RPAY.02.BAL

Małgorzata Cetnarska (20 l.)

– lekkoatletka Victorii, młodzieżowa wicemistrzyni Polski w chodzie na 20 km. Już wkrótce powinna odgrywać czołowe role wśród seniorek.

TREŚĆ SMS: RPAY.03.BAL

Adrian Dziubiński (26 l.)

– pomocnik lub napastnik Stali. „Zielono-czarnych barw” broni już trzeci sezon. Najskuteczniejszy jej piłkarz w roku 2018. Łącznie strzelił dla Stali 24 gole.

TREŚĆ SMS: RPAY.04.BAL

Wojciech Drzymała (31 l.)

– modelarz Aeroklubu Stalowowolskiego, mistrz Polski modeli zdalnie sterowanych w klasie F3 B, reprezentant Polski.

TREŚĆ SMS: RPAY.05.BAL

Grzegorz Janiszewski (22 l.)

– podpora defensywy Stali. W roku 2018 zagrał w 32 meczach, a tylko w jednym nie w pełnym wymiarze czasowym (86. minut z GKS-em Jastrzębie).

TREŚĆ SMS: RPAY.06.BAL

Daniel Karkoszka (42 l.)

– bilardzista Oskara, kapitan i czołowy zawodnik nie tylko beniaminka, ale całej I ligi.

TREŚĆ SMS: RPAY.07.BAL

Paweł Kolano (19 l.)

– lekkoatleta Sparty, jeden z największych w Polsce talentów w rzucie młotem, czwarty zawodnik mistrzostw Polski w kategorii juniorów.

TREŚĆ SMS: RPAY.08.BAL

Szymon Krawczyk (20 l.)

– kolarz Voster ATS, brązowy medalista mistrzostw Europy na torze w kolarstwie australijskim i drużynowy mistrz Polski w jeździe na czas.

TREŚĆ SMS: RPAY.09.BAL

Stanisław Lebioda (19 l.)

– lekkoatleta Victorii, brązowy medalista w biegu przełajowym na 3 km juniorów.

TREŚĆ SMS: RPAY.10.BAL

Mateusz Łabuda (25 l.)

– skrzydłowy Stali, którego najmocniejszą bronią są rzuty „za trzy” – w ubiegłym sezonie zza łuku trafił w lidze 52 razy.

TREŚĆ SMS: RPAY.11.BAL

Piotr Mroziński (26 l.)

– pomocnik Stali, niekwestionowany lider zespołu, od którego dyspozycji bardzo często zależy końcowy wynik meczu.

TREŚĆ SMS: RPAY.12.BAL

Krzysztof Noworyta (16 l.)

– zawodnik Kaito, mistrz Polski juniorów w Brazylijskim Jui-Jitsu Nogi w kategorii juniorów w wadze do 70 kg.

TREŚĆ SMS: RPAY.13.BAL

Katarzyna Oleśkewicz-Szuba (25 l.)

– mistrzyni Polski bikini fitness, ósma zawodniczka mistrzostw Europy w kategorii do 164 cm.

TREŚĆ SMS: RPAY.14.BAL

Bartosz Sobotka (27 l.)

– lewy obrońca Stali, kapitan zespołu, jeden z najlepiej operujących lewą nogą piłkarzy w II lidze, z czego potrafi zrobić użytek w ofensywie.

TREŚĆ SMS: RPAY.15.BAL

Miłosz Sroka (15 l.)

– tenisista MKT, brązowy medalista Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (juniorzy młodsi) w mikście.

TREŚĆ SMS: RPAY.16.BAL

Przemysław Stelmach (21 l.)

– defensywny pomocnik Stali. Pożyteczny w destrukcji, wygrywający wiele pojedynków powietrznych o piłkę.

TREŚĆ SMS: RPAY.17.BAL

Damian Tabor (21 l.)

– niski skrzydłowy koszykarskiej drużyny Stali. Zawodnik, który w ostatnim czasie zrobił największy postęp, i który w krótkim czasie stał się graczem „piątkowym”.

TREŚĆ SMS: RPAY.18.BAL

Lena Takmadżan (16 l.)

– tenisistka MKT, brązowa medalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (juniorzy młodsi) w mikście.

TREŚĆ SMS: RPAY.19.BAL

Michał Trąbka (21 l.)

– pochodzący z Rudy Śląskiej piłkarz, bardzo szybko stał się pierwszoplanową postacią Stali, który potrafi w pojedynkę rozstrzygać losy meczu.

TREŚĆ SMS: RPAY.20.BAL

Kacper Tofil (29 l.)

– mistrz Polski w kulturystyce w kategorii do 90 kg i w kategorii open.

TREŚĆ SMS: RPAY.21.BAL

Bartłomiej Tworek (19 l.)

– lekkoatleta Victorii, brązowy medalista mistrzostw Polski w Biegach Górskich w Stylu Anglosaskim w kategorii juniorów do lat 20.

TREŚĆ SMS: RPAY.22.BAL

Dawid Zaguła (22 l.)

– koszykarz Stali. MVP rundy zasadniczej ubiegłego sezonu, motor napędowy drużyny i jej najlepszy strzelec.

TREŚĆ SMS: RPAY.23.BAL

Beniamin Zarzeczny (16 l.)

– bokser Stali Boxing Team, wicemistrz Polski juniorów młodszych do lat 16 w kategorii wagowej do 52 kg.

TREŚĆ SMS: RPAY.24.BAL

Szymon Żywko (19 l.)

– lekkoatleta Victorii, mistrz Polski juniorów na 800 i 1500 m, wicemistrz Polski na 1500 m w hali, mistrz Polski w biegu przełajowym na 3 km.

TREŚĆ SMS: RPAY.25.BAL