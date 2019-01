43-latek odpowie za rozbój

Niżańscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o rozbój. Z ustaleń wynika, że 43-letni mieszkaniec Rudnika nad Sanem wtargnął do mieszkania pokrzywdzonego, uderzył go kilkakrotnie w twarz, po czym zabrał mu 200 zł. Za to przestępstwo sprawcy grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 27 grudnia w Rudniku nad Sanem. Jak ustalili policjanci, napastnik wszedł do jednego z mieszkań. Przebywało w nim dwóch mężczyzn. Sprawca był wobec nich agresywny, uderzał jednego z nich, po czym skradł mu 200 zł. Mężczyźni znali napastnika. On krótko po tym został zatrzymany. 43-latek jest znany niżańskim policjantom ze względu na swoją przeszłość kryminalną.

Sprawca usłyszał już w prokuraturze zarzut rozboju. Za to przestępstwo grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd przychylił się do wniosku Policji i prokuratury, zastosował wobec 43-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Info: KPP Nisko