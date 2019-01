4 autobusy elektryczne zasilą flotę MZK

Miasto Stalowa Wola planuje zakup 4 autobusów elektrycznych. Dzięki tej inwestycji udział procentowy taboru zeroemisyjnego w całej komunikacji miejskiej ma wzrosnąć do ponad 75 procent. „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w gminie Stalowa Wola” to nazwa projektu, na który miasto stara się uzyskać dotacje z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. Przedkładany przez miasto projekt składa się z dwóch części. Pierwsza to uzupełnienie taboru miejskiego o cztery 12,5 metrowe autobusy elektryczne – zeroemisyjne wraz z niezbędną infrastrukturą do ich ładowania. Po zakupie autobusów nastąpi całkowita elektryfikacja linii komunikacyjnych o numerach 1, 4, 17.

– W tej chwili 44,96 proc. kursów jest realizowanych za pośrednictwem autobusów elektrycznych. Chcielibyśmy, aby ten udział przy zakupie kolejnych autobusów przekroczył 75 proc. Myślę, że będzie to jeden z najlepszych wyników w skali kraju. W grudniu wozokilometr w autobusie elektrycznym kosztował 71 gr., jeżeli chodzi o koszty energii. Jeżeli chodzi o autobus spalinowy to jest to 1,36 zł. Nowe autobusy, które do nas dotarły są bardziej ekonomiczne – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Integralnym elementem projektu jest budowa pętli autobusowej w Stalowej Woli – Charzewicach z drogą dojazdową, parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą.

– W połowie lutego powinniśmy otrzymać wszystkie pozwolenia na realizację tej inwestycji. Zaraz po uzyskaniu pozwoleń będzie ogłaszany przetarg, realizację zakładamy do września 2019 roku. To zadanie będzie realizowane awansem przed rozstrzygnięciem projektu czy będzie dofinansowanie czy nie, z tego względu, że kolej prowadząc modernizację swoich linii kolejowych będzie wykonywała tu peron i przystanek kolejowy i chcielibyśmy połączyć te funkcje – mówił włodarz miasta. Miejsce to będzie także zapleczem parkingowym dla parku w Charzewicach.

Szacowny koszt zadania to 14 mln zł. W ramach tej kwoty jest podatek VAT, który jak mówił prezydent zostanie odzyskany tj. blisko 2,4 mln zł. Planowane dofinansowanie ma wynieść 9,6 mln zł. Wkład własny miasta oszacowano na 2 mln zł.