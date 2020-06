35-latek utonął w zalewie w Grodzisku Dolnym

Pierwsze, ciepłe dni mogą zachęcać do wypoczynku nad wodą. Nieostrożność, przecenianie własnych umiejętności, czy wypity wcześniej alkohol, mogą być przyczyną tragedii. W niedzielę, 28 czerwca, w zalewie w Grodzisku Dolnym utonął 35-letni mężczyzna. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.

Po godz. 17, policjanci z Leżajska zostali skierowani do Grodziska Dolnego, gdzie według zgłoszenia, doszło do utonięcia. Jak ustalono, grupa znajomych przebywała na terenie kąpieliska. W pewnym momencie jeden z mężczyzn postanowił wejść do wody. Po chwili 35-latek zaczął się topić i zniknął pod powierzchnią wody.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci i strażacy. Wieczorem płetwonurkowie wydobyli ciało 35-latka. Decyzją prokuratora ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do badań.

Wyjaśniane będą okoliczności tego zdarzenia.

Info: KPP Leżajsk