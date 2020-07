Soja z Sobczykiem triumfują w mikście

10 par deblowych wzięło udział w turnieju miksta, zorganizowanym przez MKT Stalowa Wola. Pierwsze miejsce zajęli: Agata Soja i Filip Sobczyk.

Pary deblowe zostały w pierwszej fazie rozlosowane do dwóch grup. W grupie A najlepsi okazali się: Wiktoria Bryniak i Stanisław Wierzgacz. Odnieśli cztery zwycięstwa. W pierwszym spotkaniu, niezwykle wyrównanym i pełnym zwrotów akcji, pokonali Nataszę Opalińską i Daniela Dybkę 7:6, następnie Katarzynę Bronowską i Łukasza Dzikiego 6:1, Agatę Soję i Filipa Sobczyka 6:3 oraz Joannę Gajewską i Pawła Konopelskiego 6:0. Miejsce drugie, premiowane awansem do półfinału zajęli: Agata Soja i Filip Sobczyk, którzy pokonali Opalińską i Dybkę 6:3, Bronowską i Dzikiego 6:4 oraz przegrali z Gajewską i Konopelskim 4:6. Dwie wygrane zanotowała także Natasza Opalińską z Danielem Dybką,jednak legitymnowała się gorszym bilansem gemów i musiała zadowolić się miejscem trzecim, który nie dawała awansu do półfinałów.

W grupie B komplet zwycięstw zanotowali: Wioletta Świątek i Marcin Świątek. W pierwszej grze pokonali Agatę Szeligę i Roberta Szeligę 6:1, w drugiej Natalię Czerwińską i Tomasza Adamowicza 6:1, w trzeciej Julię Zontek i Tomasza Zontek, a w czwartej Karolinę Maślach i Macieja Wilczyńskiego 6:3. Awans do półfinałów zapewnili sobie także Natalia Czerwińska i Tomasz Adamowicz, którzy pokonali Agatę i Roberta Szeligów 7:6 oraz Maślach i Wilczyńskiego 6:3, a przegrali z Julią i Tomaszem Zontek 3:6. Ta ostatnia para, także odniosła wa zwycięstwa, ale podobnie jak w przypadku grupy B, miała gorszy bilans gemów i zajęła trzecie miejsce.

W półfinałach Bryniak i Wierzgacz pokonali Czerwińską i Adamowicza 6:2, a Soja z Sobczykiem debel Świątków 6:3. W finałowym spotkaniu Soja z Sobczykiem wygrali z Bryniak i Wierzgaczaem 6:3.