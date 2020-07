Po zwycięskim meczu Stali z Górnikiem Polkowice, trener gospodarzy pochwalił swój zespół za dobrze odrobione zadanie domowe i wyłączenie z gry najważniejszych punktów rywala, a albański opiekun polkowiczan, przyznał, że wygrana Stali była zasłużona i że zbyt dużo kosztowały jego piłkarzy wcześniejsze mecze wyjazdowe.

Enkeleid Dobi (trener Górnika)

– Gratulacje dla drużyny Stali. Jej dzisiejsze zwycięstwo było zasłużone. Przegraliśmy sportowo i trzeba to przyznać. Nasze poprzednie wygrane i te częste wyjazdy kosztowały nas bardzo dużo. To nie jest żadne alibi, takie są po prostu fakty. W spotkaniu ze Stalą nie funkcjonowaliśmy tak jak w tych wcześniejszych, wygranych przez nas meczach, nie byliśmy dzisiaj drużyną. Będę teraz miał trochę więcej czasu na analizy, bo wcześniej graliśmy co trzy dni, cały czas w drodze i tego czasu naprawdę brakowało. My cieszyliśmy się ze zwycięstw, dzisiaj cieszy się Stal. Raz jeszcze gratuluję zwycięstwa gospodarzom.

Szymon Szydełko (trener Stali)

– Przede wszystkim muszę pochwalić swój zespół za to, jak wyglądał motorycznie. Wiedziałem, że trzeci mecz w tygodniu będzie bardzo dużym wyzwaniem, ale pokazaliśmy, że dla nas to żaden problem. Pamiętam dobrze mecz z rundy jesiennej, kiedy zespół z Polkowic zdominował nas. Nie mieliśmy wtedy żadnych argumentów. Byłem po tamtym spotkaniu bardzo zły, że nie podnieśliśmy kart ze stołu. Od tamtego spotkania nie upłynęło zbyt dużo czasu i dzisiaj to my byliśmy drużyną zdecydowanie lepszą, a graliśmy z naprawdę fantastyczną ekipą. Kontrolowaliśmy cały mecz. Widać było, że moi piłkarze dobrze odrobili zadanie domowe. Zrealizowali wszystko, co mieli zrobić. Wyłączyli najważniejsze punkty zespołu z Polkowic lepszym zespołem, mimo, że graliśmy z fantastyczną ekipą. Zawodnicy odrobili zadanie domowe, zrealizowali wszystko, co mieli zrealizować. Wyłączyli najważniejsze punkty rywali, co pomogło nam zdominować środek pola i cieszymy się ze zwycięstwa.