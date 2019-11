27. Bieg Niepodległości. Trwają jeszcze zapisy

11 listopada na Alejach Jana Pawła II rozgrywany będzie 27. Uliczny Bieg Niepodległości. Start i meta biegu głównego o puchar prezydenta Stalowej Woli. liczącego 5 km, zlokalizowane będą na wysokości Konkatedry. Organizatorem jest Urząd Miejski w Stalowej Woli i Katolicki Klub Sportowy Victoria.

W biegu głównym mogą startować zrzeszeni i niezrzeszeni, zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia, muszą obowiązkowo posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, na udział w biegu długodystansowym.

Zgłoszenia do biegu głównego, jak również do biegów dziecięcych i młodzieżowych (indywidualnie i grupowo) odbywają się drogą elektroniczną: www.timekeeper.pl/zawody do czwartku, 7 listopada lub osobiście w dniu zawodów, 11 listopada w godz. 8.30-11.30 w biurze zawodów w Domu Katechetycznym przy Konkatedrze. Wpisowe dla uczestników biegu głównego: 30 zł (droga elektroniczną) i 40 zł w dniu startu. Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i podpisują stosowne oświadczenie. Dla startujących w biegu głównym organizator zagwarantował gorący posiłek oraz wodę mineralną na mecie.

Oprócz klasyfikacji generalnej prowadzona będzie klasyfikacja w kategoriach wiekowych: 16-19 lat, 20-29, 30-39, 40-49 oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz M-50 dla mężczyzn w przedziale wiekowym 50-59 lat, K-50 dla pań powyżej 50 roku życia oraz M-60 (60-69 lat) i M-70 (powyżej 70 roku życia).

Pierwszych 250 zawodników, którzy ukończą bieg, otrzyma na mecie pamiątkowy medal. Zdobywcy miejsc 1-3 w klasyfikacjach generalnych open kobiet i mężczyzn otrzymają także puchary i nagrody pieniężne, odpowiednio 600, 400 i 350 zł. Za miejsca I-IV w poszczególnych kategoriach wiekowych zawodnicy otrzymają odpowiednio: 120, 100, 80 i 60 zł.

Dla zawodników, którzy ukończą bieg na miejscach 1-230, czekać będą pamiątkowe medale.

Podobnie jak w latach poprzednich, bieg główny poprzedzony zostanie biegami dzieci i młodzieży. Najmłodsi, roczniki 2011-2013 i młodsi pobiegną na 250 m, roczniki 2009-2010 na 400 m, a roczniki 2003-2008 na 800 m. Biegi dzieci rozpoczną się o godz. 11, natomiast start do biegu głównego zaplanowano na godz. 12.15.

Informacji o imprezie udziela główny organizator biegu, prezes Victorii Stalowa Wola, Stanisław Anioł – tel. 692 707 017.

