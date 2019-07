180 terytorialsów złożyło przysięgę

Żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” w niedzielę, 7 lipca, na lubaczowskim rynku złożyli uroczystą przysięgę po ukończeniu 16-dniowego szkolenia podstawowego. – Przysięgę złożyło łącznie 180 ochotników w tym 32 kobiet. W ramach projektu „Wakacje z WOT” powołano 82 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów oraz 6 nauczycieli. Obecnie w brygadzie służy blisko 3,5 tys. żołnierzy – informuje por. Witold Sura, rzecznik prasowy 3.Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego

W uroczystości licznie udział wzięli zaproszeni goście, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, wojska, instytucji, duchowieństwa oraz organizacji kombatanckich, w tym przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Podkarpacki na czele z kpt. w stanie spocz. Julianem Pawełkiem – jego prezesem.

Uroczystości poprzedziła msza św. w Konkatedrze pw. Najświętszej Maryi Panny Łaskawej w Lubaczowie, która odprawiona została w intencji żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej pod przewodnictwem księdza kanonika Andrzeja Stopyry – proboszcza parafii.

Przysięga, która odbyła się na lubaczowskim rynku rozpoczęła się o godzinie 12.30 od złożenia przez dowódcę uroczystości ppłk. Tomasza Janusza meldunku o gotowości pododdziałów do przysięgi płk. Dariuszowi Słocie dowódcy 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Po podniesieniu flagi państwowej na maszt, odegraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę Wojskową z Lublina, przed front szyku wystąpił poczet sztandarowy, a następnie słowa roty przysięgi złożyło 180 żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk Łukasza Cieplińskiego. Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielił kapelan WOT ppor. Jerzy Skimina oraz proboszcz parafii prawosławnej w Przemyślu ksiądz płk Jerzy Mokrauz.

Do uczestników przysięgi wojskowej list napisał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który odczytany został przez ppłk. Piotra Gawana z Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Minister napisał: „Dołączacie do formacji, która strzeże bezpieczeństwa obywateli w miejscu ich zamieszkania, a także reaguje na zagrożenia niemal natychmiast. Jesteście „Zawsze gotowi, zawsze blisko”. To motto najpełniej wyraża zobowiązanie, jakie bierzecie na siebie w momencie składania przysięgi. Jestem pewien, że wywiążecie się z niego doskonale”.

– Przysięga, którą złożą dziś podkarpaccy terytorialsi, jest zakończeniem 16-dniowego szkolenia podstawowego naszych żołnierzy, które było sprawdzianem ich determinacji, wytrwałości i hartu ducha. Ci, którzy dziś stoją przed wami sprawdzian ten zaliczyli celująco. Ale to dopiero początek ich trudnej żołnierskiej drogi. Przed nimi wiele kolejnych, bardzo ważnych wyzwań. Już za miesiąc rozpoczną cykl ćwiczeń rotacyjnych podczas szkolenia indywidualnego, w dalszej perspektywie przygotowanie specjalistyczne i szkolenie zgrywające w ramach pododdziału. Wszystko to po to, by za jakiś czas, być w pełni gotowym nieść wsparcie lokalnym społecznościom, a w przypadku kryzysu czy wojny móc stanąć w obronie Ojczyzny. Tak, jak czynili to w przeszłości synowie tej ziemi – mówił podczas przysięgi dowódca podkarpackiej brygady OT płk. Dariusz Słota.