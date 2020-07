16 medali lekkoatletów stalowowolskich w mityngu POZLA w Przemyślu

W sobotnie popołudnie na stadionie szkolnym Juveni w Przemyślu rozegrano drugie tego lata zawody lekkoatletyczne na terenie województwa podkarpackiego. W mityngu udział wzięła ograniczona liczba zawodników, tak by sprostać obowiązującym wymogom sanitarnym organizacji tego typu imprez. Łącznie na starcie stanęło 145 lekkoatletów – wyłącznie reprezentanci klubów Podkarpacia z kategorii wiekowych U-16 (młodzicy) i starsi. Wyjątek stanowili zawodnicy reprezentujący obecnie kluby spoza Podkarpacia, ale wywodzący się z naszego terenu i będący w tym sezonie na wypożyczeniu do innego klubu na okres nauki.

Po raz kolejny, ozdobą mityngu był rzut młotem Dawida Piłata ze Stali Mielec, który sprzętem juniorskim (6 kg) uzyskał odległość 75,59 m, co jest nowym rekordem Polski w kategorii juniorów.

Również reprezentanci dwóch stalowowolskich klubów pokazali się z dobrej strony na przemyskim stadionie. Wielu z nich stanęło na podium, kilku poprawiło swoje „życiówki”.

Bardzo dobrze wypadli spartanie. Zdobyli 8 medali, w tym 5 złotych: Alan Witas w rzucie młotem w kategorii młodzików (u-16), Dominika Szymańska i Kacper Rogala w biegu na 800 m, Tomasz Baran i Tomasz Pieróg w pchnięciu kulą, pierwszy w kategorii junior (U-18), drugi w młodzikach. Trójka zawodników Sparty zajęła drugie miejsca: Jakub Krasowski z skoku wzwyż, Krzysztof Gęśla w rzucie dyskiem i w kuli (U-16).

Victoria także przywiozła 8 medal: 4 złote i po 2 srebrne i brązowe. Zwycięstwa odnieśli: Agata Kotwica w rzucie młotem 4 kg, Mateusz Kopeć w kuli (U-20), Michał Mierzwa (U-20) i Patryk Tylus (U-18) w rzucie oszczepem.

Zwycięzcy wszystkich rozegranych konkurencji oraz miejsca zawodników Sparty i Victorii:

Kobiety

100 m: 1. Magdalena Niemczyk (Tiki Taka Kolbuszowa) – 12,31, 2. Judyta Zwolińska – 12,52, 4. Oliwia Gut – 13,01, 7. Nikola Jędruszko (wszystkie Victoria) – 13,55, 12. Klaudia Żelazko (Sparta) – 13,78, 15. Natalia Cygan – 14,15, 16. Małgorzata Strzelec (obydwie Victoria) – 14,17, 200 m: 1. Magdalena Niemczyk (Tiki Taka) – 25,31, 3. Judyta Zwolińska – 26,41, 6. Oliwia Gut – 27,37, 8. Nikola Jędruszko – 27,47, 13. Natalia Cygan – 28,83, 16. Kaya Kowalski (wszystkie Victoria) – 29,55 (rekord życiowy), 80 m ppł: 1. Julia Szczepanik (Tempo 5 Przemyśl) – 12,55, 100 m ppł: 1. Klaudia Wojtunik (AZS Łódź) – 13,84, 400 m: 1. Agnieszka Dybka (Resovia) – 58,29, 2. Kornelia Butryn (Victoria) – 59,39, 800 m: 1. Dominika Szymańska (Sparta) – 2:24,17, 6. Wiktoria Piróg (Victoria) – 2:36,52, 1500 m: 1. Monika Kuźniar (Resovia) – 4:51,87, 2000 m: 1. Agnieszka Chorzępa (MOSiR Krosno) – 6:44,55, skok w dal: 1. Emilia Janiak (Komunalni Sanok) – 5,47, trójskok: 1. Monika Moskal (MOSiR Krosno) – 11,48, skok wzwyż: 1. Wiktoria Miąso (Resovia) – 165, 5. Kornelia Jaskowiak (Victoria) – 130, dysk 1 kg (U-18): 1. Maria Szymaszek (MUKLA Dębica) – 20,44, dysk 0,75 kg (U-16): 1. Anna Kicińska (Tempo 5) – 36,45, oszczep 500 g (U-18): 1. Roksana Rodzeń (Tempo 5) – 27,98, oszczep 500 G (U-16): 1. Julia Hełmecka (Tempo 5) – 18,19, kula 3 kg (U-18): 1. Roksana Rodzeń (Tempo 5) – 8,70, kula 3 kg (U-16): 1. Anna Kicińska (Tempo 5) – 12,95, młot 4 kg: 1. Agata Kotwica (Victoria) – 39,97, młot 3 kg (U-18): 1. Julia Szady (Stal Mielec) – 51,45.

Mężczyźni

100 m: 1. Oliwier Wdowiak (Resovia) – 10,93, 2. Kacper Szwedo – 11,85, 12. Jakub Bembenek (Obydwaj Victoria) – 12,56, 200 m: 1. Oliwer Wdowiak (Resovia) – 22,04, 3. Kacper Szwedo – 23,75, 6. Jakub Bembenek (obydwaj Victoria) – 24,05 (rek.życ.), 400 m: 1. Karol Sokół (Resovia) – 51,68, 4. Marek Grykałowski (Victoria) – 53,91, 10. Szymon Chamot (Sparta) – 56,36 (rek.życ.), 800 m: 1. Kacper Rogala (Sparta) – 2:04,27, 2000 m: 1. Szymon Żywko (AZS UMCS Lublin) – 5:24,16, kula 7,26 kg: 1. Bartłomiej Uchman (ZAS Katowice) – 15,30, kula 6 kg (U-20) – Mateusz Kopeć (Victoria) – 15,04, kula 5 kg (U-18): 1. Tomasz Baran (Sparta) – 9,93, kula 5 kg (U-16): 1. Michał Pieróg – 10,57, 2. Krzysztof Gęśla (obydwaj Sparta) – 10,36, skok w dal: 1. Jakub Pawłowski (Tempo 5) – 6,21, 2. Jakub Krasowski (Sparta) – 5,55, trójskok: 1. Jakub Koczera (Komunalni) – 12,81, skok wzwyż: 1. Marcin Jachym (Resovia) – 195, 2. Jakub Krasowski (Sparta) – 185 (rek.życ.), 5. Robert Uldynowicz (Victoria) – 150, oszczep 800 g (U-20): 1. Michał Mierzwa (Victoria) – 50,98, oszczep 700 g (U-18): 1. Patryk Tylus (Victoria) – 35,76, oszczep 600 g (U-16): 1. Dawid Szumielewicz (Tempo 5) – 37,70, młot 6 kg (U-20): 1. Dawid Piłat (Stal Mielec) – 75,59 (rekord Polski), młot 5 kg (U-18): 1. Alan Witas (Sparta) – 58,08, dysk 1,75 kg (U-20): 1. Michał Matyja (Resovia) – 51,11, dysk 1,5 kg (U-18): 1. Filip Kochanowicz (Tempo 5) – 31,13, dysk 1 kg (U-16): 1. Dawid Szumielewicz (Tempo 5) – 41,43, 2. Krzysztof Gęśla (Sparta) – 28,40.