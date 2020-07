Nadbereżny nie idzie pracować u Dudy

Po zwycięstwie Andrzeja Dudy znów pojawiły się pogłoski, że prezydent Lucjusz Nadbereżny opuści Stalową Wolę i przejdzie do krajowej polityki – obejmie eksponowane stanowisko w Kancelarii Prezydenta RP. Ba, słychać nawet fantastycznie brzmiące sugestie, że to pierwszy krok, by w przyszłości „Lucek” został kandydatem PiS na… głowę państwa. – Kocham Stalową Wolę i nie mam żadnych innych planów, żadnych zawodowych i politycznych ambicji poza Stalową Wolą – mówi „Sztafecie” prezydent Nadbereżny. – Właśnie gruntownie remontuję swój dom, więc tym bardziej nie mam zamiaru gdzieś się przenosić – dodaje z uśmiechem, gdy wspominamy mu o potencjalnej prezydenturze RP.

Pierwsze pogłoski o tym, że młody, obiecujący polityk, nazywany złotym dzieckiem PiS (czego zresztą nie lubił) Lucjusz Nadbereżny szybko „pójdzie w górę”, pojawiły się zaraz po pierwszym zwycięstwie Andrzeja Dudy w 2015 r. Nadbereżny był wtedy zaledwie od 7 miesięcy prezydentem Stalowej Woli, i zapewniał, że nie po to zdobył to stanowisko, by go tak szybko porzucać, co zresztą byłoby wielkim nietaktem wobec wyborców. Prezydent Duda powołał go natomiast do swojej Narodowej Rady Rozwoju – organu doradczo-konsultacyjnego, gdzie Nadbereżny jest członkiem Sekcji: samorząd, polityka spójności. Inna sprawa to faktyczna przydatność tego gremium i jego wpływ na decyzje prezydenta RP…

