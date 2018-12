110 lat rudnickiego Zespołu Szkół

[ZDJĘCIA] Najstarsza szkoła ponadgimnazjalna w powiecie niżańskim świętowała swój jubileusz. W piątek, 14 grudnia, w później w sobotę, 15 grudnia, Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem otworzył swoje drzwi dla zwiedzających. Była uroczysta msza święta, akademia w szkolnej sali sportowej, zwiedzanie szkoły i zajęcia otwarte dla uczniów gimnazjum i szkół podstawowych.

– Witam w murach 110-letniego Zespołu Szkół im. generała Władysława Sikorskiego. Dzisiejszy dzień to jeden z dwóch dni w którym uroczyście obchodzimy jubileusz 110-lecia istnienia tej szkoły. Oprócz tej akademii, czeka nas jeszcze dziś uroczyste otwarcie czytelni szkolnej, z kolei uczniowie – goście nasi – z klas VIII oraz z gimnazjum, będą mogli wziąć udział w bardzo dużej ilości zajęć, pokazów i konkursów przygotowanych przez naszych nauczycieli. Dla uczczenia jubileuszu szkoła przygotowała się w kilku obszarach, między innymi, chcieliśmy dzisiaj i w najbliższych dniach uczcić poprzedników, którzy pracowali w naszej szkole. Na mszy świętej, za którą bardzo dziękuję księdzu proboszczowi, państwo dowiedzieli się, że za tydzień na sumie będzie msza święta za pracowników i całą społeczność naszej szkoły. Tutaj w szkole uczciliśmy poprzednich 12 dyrektorów i 10 kierowników warsztatów, tabliczkami umieszczonymi nad drzwiami szkolnych pracowni, te sale nazwaliśmy ich imieniem. Wydaliśmy też folder okolicznościowy i udekorowaliśmy szkołę banerami, na jednym z nich jest jedno z najstarszych zdjęć szkoły z lat 20. Za ten pomysł bardzo dziękuję burmistrzowi Waldemarowi Grochowskiemu – podkreślał dyrektor Zespołu Szkół w Rudniku Edward Wołoszyn. – Historia naszej szkoły to 110 lat w jednym miejscu, bez przerwy, nawet w okresach obydwu wojen światowych. To ciągłość kadry, tradycji, pasji i doświadczenia. Może to nie jest okrągła rocznica, ale dla nas 110 lat jest naprawdę bardzo ważne.

Po przemówieniu dyrektora placówki przyszła kolej na życzenia. Składali je m.in.: dyrektor biura poselskiego Jerzego Paula (absolwenta szkoły) Radosław Wiatr, starosta niżański Robert Bednarz oraz wicestarosta Adam Mach i przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, przewodniczący komisji oświaty rady powiatu Roman Pokora, burmistrz Rudnika Waldemar Grochowski oraz wiceburmistrz Lucjan Tabasz, a także dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół z terenu gminy Rudnik nad Sanem i powiatu niżańskiego.

Uroczystość w szkolnej sali zwieńczył występ młodzieży, po którym nastąpiło oficjalne otwarcie czytelni i zwiedzanie szkoły.