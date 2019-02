100 lat pani Janiny

Janina Gębala z Żabna, najstarsza mieszkanka gminy Radomyśl nad Sanem, świętowała setne urodziny. Z okazji tak wyjątkowego jubileuszu, wizytę złożyli jej wójt radomyskiej gminy, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz przedstawiciele ZUS-u.

Jubilatka przyszła na świat 4 lutego 1919 roku. Od urodzenia mieszka w Żabnie. Tu się wychowywała i dorastała. Ukończyła 6 klas szkoły podstawowej. Już jako dwunastolatka podjęła pracę przy sadzeniu drzew. W ten sposób chciała pomóc rodzicom.

Przez większość życia utrzymywała się z gospodarstwa rolnego, które prowadziła razem z mężem. W wieku 53 lat została wdową i od tamtej pory samotnie wychowywała trzy córki. Doczekała się siedmiorga wnucząt i dziewięciorga prawnucząt, a jeden praprawnuczek niebawem pojawi się na świecie.

Mimo sędziwego wieku, pani Janina jest w bardzo dobrej formie i cieszy się dobrą pamięcią, zdrowiem i pogodą ducha. Nigdy nie cierpiała na poważniejsze choroby, bo zawsze starała się prowadzić zdrowy tryb życia. Przede wszystkim zdrowo się odżywiała, najchętniej sięgając po to, co wyhodowała we własnym ogródku.

Z okazji 100. urodzin, dostojną jubilatkę odwiedzili wójt gminy Radomyśl nad Sanem Jan Pyrkosz, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Agata Wydra oraz przedstawiciele ZUS w Stalowej Woli. Pani Janina otrzymała od wójta bukiet kwiatów, kołdrę, poduszkę oraz komplet pościeli.

Nie zabrakło również życzeń i toastu wzniesionego lampką szampana. Wielu lat w zdrowiu i szczęściu życzyli Janinie Gębali nie tylko przedstawiciele urzędu i ZUS-u. Jubilatka otrzymała również życzenia od premiera Mateusza Morawieckiego.